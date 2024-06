Il 16 giugno 2024, i leggendari Green Day si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, nell’ambito degli I-Days Milano Coca Cola. La band punk rock americana, attiva dagli anni ’80, ha segnato intere generazioni con la sua musica energica e i suoi testi provocatori. Alcuni dei loro brani più celebri includono “Basket Case”, “American Idiot” e “Boulevard of Broken Dreams”. Questo concerto fa parte del loro tour mondiale per promuovere il loro ultimo album.

I Green Day, formati nel 1987 a Berkeley, California, sono una delle band punk rock più influenti e di successo al mondo. Il gruppo, composto dal cantante e chitarrista Billie Joe Armstrong, dal bassista Mike Dirnt e dal batterista Tré Cool, ha raggiunto la fama mondiale con il loro terzo album, “Dookie” (1994), che ha venduto oltre 20 milioni di copie. Questo disco ha portato alla ribalta brani iconici come “Basket Case”, “When I Come Around”, “Longview” e “Wake me up when september ends”.

Negli anni successivi, i Green Day hanno continuato a evolversi e a sperimentare con il loro sound. Con album come “Insomniac” (1995), “Nimrod” (1997) e “Warning” (2000), hanno consolidato la loro reputazione di band innovativa e provocatoria. Il loro ritorno al successo mainstream è avvenuto con “American Idiot” (2004), un’opera rock che ha criticato apertamente la politica americana e che ha prodotto singoli di successo come “American Idiot” e “Boulevard of Broken Dreams”.

La band ha continuato a pubblicare musica di alto livello con album come “21st Century Breakdown” (2009), “Revolution Radio” (2016) e “Father of All Motherfuckers” (2020). Il loro ultimo album, “Saviors“, è uscito a gennaio 2024.

Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, i Green Day rimangono una presenza costante e dinamica nella scena musicale mondiale, noti per i loro concerti energetici e per il loro impegno sociale e politico.

Prima dell’esibizione dei Green Day si esibiranno anche i “Nothing But Thieves”

Orari I-Days, 16 giugno 2024

21:00 GREEN DAY

19:00 Nothing But Thieves

17:35 Virgin Radio Dj Set

15:00 Apertura porte

ORARI BIGLIETTERIA

15:00 Apertura cassa vendita

16:30 Apertura cassa accrediti

La Scaletta del Concerto

I fan possono aspettarsi una serata carica di energia con una scaletta che include sia i grandi classici che i nuovi brani. Ecco le canzoni che i Green Day suoneranno a Milano:

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Basket Case

Longview

Welcome to Paradise

She

In the End

When I Come Around

F.O.D.

Know Your Enemy

Look Ma, No Brains!

Hitchin’ a Ride

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

Good Riddance (Time of Your Life)

Come Arrivare all’Ippodromo Snai La Maura

Ecco come raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura a Milano per gli I-Days:

In Auto

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): Uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): Da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma): Superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con Mezzi Pubblici

In metro: La fermata più vicina è “Uruguay” della linea M1 “rossa”. Una volta in superficie, dirigersi verso sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri.

Con i mezzi di superficie: La fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).

Biglietti

I biglietti per il concerto dei Green Day sono esaurito. Il concerto è sold out.