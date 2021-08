“Visiting Hours” è il secondo singolo pubblicato da Ed Sheeran che anticipa il suo quinto album in studio, = (chiamato anche “Equals”).

Ed Sheeran, Visiting hours, significato canzone

Il brano è una sorta di saluto, preghiera emozionale a una persona cara defunta è stata presentata dal vivo al funerale di stato del famoso promotore musicale australiano Michael Gudinski il 24 marzo 2021.

Sheeran è stato costretto a mettersi in quarantena per due settimane per partecipare al funerale e ha notato che in quel momento ha finito la canzone vicino al fiume Hawkesbury in Australia.

E’ un dialogo verso una persona scomparsa, che vorremmo ancora incontrare, vorremmo poter andare a fare visita, mentre si trova in paradiso. Sarebbe un’occasione per chiedere consigli, per sentirsi dire quelle frasi che lo caratterizzano. E non è un addio, ma un arrivederci.

Visiting hours, video

Qui potete vedere il video di una performance live ufficiale del pezzo, rilasciato insieme alla canzone.

Ed Sheeran, Visiting hours, Testo

[Verse 1]

I wish that heaven had visiting hours

So I could just show up and bring good news

That she’s getting older and I wish that you’d met her

The things that she’ll learn from me, I got them all from you

[Chorus]

Can I just stay a while and we’ll put all the world to rights?

The little ones will grow and I’ll still drink your favourite wine

And soon, they’re going to close, but I’ll see you another day

So much has changed since you’ve been away

[Verse 2]

Well, I wish that heaven had visiting hours

So I could just swing by and ask your advice

What would you do in my situation?

I haven’t a clue how I’d even raise them

What would you do? ‘Cause you always do what’s right

[Chorus]

Can we just talk a while until my worries disappear?

I’d tell you that I’m scared of turning out a failure

You’d say, “Remember that the answer’s in the love that we create”

So much has changed since you’ve been away

[Verse 3]

I wish that heaven had visiting hours

And I would ask them if I could take you home

But I know what they’d say, that it’s for the best

So I would live life the way you taught me

And make it on my own

[Chorus]

And I will close the door, but I will open up my heart

And everyone I love will know exactly who you are

‘Cause this is not goodbye, it is just ‘til we meet again

So much has changed since you’ve been away

Ed Sheeran, Visiting hours, traduzione in italiano

Vorrei che il paradiso avesse orari di visita

A quel punto potrei semplicemente presentarmi e portare buone notizie

Che sta invecchiando e vorrei che l’avessi incontrata

Le cose che imparerà da me, le ho prese tutte da te

Posso restare un po’ e metteremo a posto tutto il mondo?

I piccoli cresceranno e io berrò ancora il tuo vino preferito

E presto chiuderanno, ma ci vediamo un altro giorno

Così tanto è cambiato da quando sei andato via

Bene, vorrei che il paradiso avesse orari di visita

Così potrei passare e chiedere il tuo consiglio

Cosa faresti nella mia situazione?

Non ho la più pallida idea di come li alleverei

Cosa faresti? Perché fai sempre ciò che è giusto

Possiamo parlare un po’ finché le mie preoccupazioni non scompaiono?

Ti direi che ho paura di diventare un fallimento

Diresti: “Ricorda che la risposta è nell’amore che creiamo”

Così tanto è cambiato da quando sei andato via

Vorrei che il paradiso avesse orari di visita

E chiederei loro se potevo portarti a casa

Ma so cosa direbbero, che è per il meglio

Quindi vivrei la vita nel modo in cui mi hai insegnato

E farlo da solo

E chiuderò la porta, ma aprirò il mio cuore

E tutti quelli che amo sapranno esattamente chi sei

Perché questo non è un addio, è solo finché non ci incontreremo di nuovo

Così tanto è cambiato da quando sei andato via