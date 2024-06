La scaletta completa e l’ordine delle canzoni di Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico a Torino, 16 giugno 2024: il live è sold out

Seconda data a Torino per Ultimo, in concerto stasera, 16 giugno 2024, allo Stadio Olimpico. E anche in questa tappa, i biglietti sono esauriti, assicurando un altro sold out al cantautore romano.

Dopo i precedenti live, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force per il grande popolo di ULTIMO.

Ad accompagnare Ultimo in questa grande avventura live, una band d’eccezione: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

La scaletta completa e l’ordine delle canzoni di Ultimo a Torino, 16 giugno 2024

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te (Piano e Voce)

Quel filo che ci unisce (Piano e Voce)

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati (Chitarra e Voce)

Altrove

I tuoi particolari (Piano e Voce)

La stella più fragile dell’Universo

Giusy (Piano e Voce)

Farfalla bianca (Piano e Voce)

Tornare a te (Piano e Voce)

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Ultimo, Torino, 16 giugno 2024

Il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Torino in programma domenica 16 giugno 2024 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10