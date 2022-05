Dua Lipa è in concerto questa sera a Casalecchio di Reno (Bo) con la terza tappa italiana del suo “Future Nostalgia Tour“. Dopo un lungo rinvio causato dalla pandemia legata al Covid.19, la cantante può finalmente portare live i suoi ultimi successi. Ecco le anticipazioni sullo show di questa sera che non deluderà i fan.

Dua Lipa in concerto, Bologna, Scaletta concerto

Ecco i brani in scaletta durante il “Future Nostalgia Tour”:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

IDGAF

The Lobster Attack(video interlude )

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

Boys Will Be Boys (Zach Witness Remix) / Cool (Jayda G Remix) / Levitating (The Blessed Madonna Remix)

(Club Future Nostalgia Medley )

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart (PNAU Remix)

In Space (video interlude)

Levitating

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Dua Lipa, Bologna, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto a Casalecchio di Reno ma solo per il parterre in piedi. Il prezzo è di 52.90 euro. Potete cliccare qui.

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.

Dua Lipa, caduta in concerto a Milano

Nei giorni scorsi è diventato virale il video della caduta di Dua Lipa durante il concerto a Milano. Come potete vedere, durante la sua esibizione live, scivola e cade a terra ma si rialza subito, continuando lo show come nulla fosse: