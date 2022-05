Dua Lipa finalmente sta per esibirsi in Italia con l’atteso Future Nostalgia Tour. Tre i concerti previsti in Italia, dalla cantante, rinviati più volte a causa della pandemia legata al Covid-19. Il 25 e 26 maggio al Forum di Assago e il 28 maggio a Casalecchio di Reno. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’atteso live show della popstar.

Dua Lipa a Milano con il Future Nostalgia Tour, anticipazioni e critica, cosa aspettarsi

Il Future Nostalgia Tour è stato ben accolto dalla critica con recensioni molto positive. E! Online ha definito il tour uno dei 15 concerti “da non perdere” nel 2022. Rolling Stone Usa ha elogiato la presenza scenica di Dua Lipa, vera popstar in grado di cantare e intrattenere il pubblico con il suo spettacolo, curato nei dettagli. Emmalyse Brownstein del Miami New Times ha elogiato la voce della cantante affermando che suonano “proprio come le sue registrazioni in studio”, mentre ha anche elogiato la presenza scenica “impressionante” di Lipa per aver comandato il palco e guidato i ballerini. Apprezzata la produzione, la voce della popstar che si conferma potente anche dal vivo, Dua Lipa viene elegiata come professionista esperta e carismatica.

Dua Lipa a Milano, biglietti Future Nostalgia Tour

I biglietti delle date di Milano del 25, 26 maggio (e del 28 a Casalecchio di Reno) sono sold out. Non c’è disponibilità ulteriore.

Il concerto di Dua Lipa in programma il 30 aprile 2020 ad Assago (Mi), Mediolanum Forum e inizialmente posticipato al 10 febbraio 2021, e rinviato al 12 ottobre 2021, è stato poi riprogrammato al 25 maggio 2022. I biglietti acquistati sono validi per la nuova data.

Dua Lipa a Milano, scaletta concerto Future Nostalgia Tour

Ecco le canzoni in scaletta:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

IDGAF

The Lobster Attack(video interlude )

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

Boys Will Be Boys (Zach Witness Remix) / Cool (Jayda G Remix) / Levitating (The Blessed Madonna Remix)

(Club Future Nostalgia Medley )

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart (PNAU Remix)

In Space (video interlude)

Levitating

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Dua Lipa a Milano, come arrivare al Forum di Assago con i mezzi

Ci sono treni diretti da Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum. Infine, dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).