Ospite a “La vita in diretta”, Anna Pettinelli risponde alle polemiche nate sulla gaffe con Dua Lipa per il termine “Biblical”

Nei giorni scorsi si è parlato molto -anche in maniera divertita- dell’intervista diventata virale di Anna Pettinelli a Dua Lipa. Un passaggio dell’intervista ha fatto letteralmente il giro del mondo, diventando virale sul web. Il motivo è legato proprio ad un passaggio, con una domanda della conduttrice radiofonica (e insegnante di canto ad Amici 23) nel chiederle di Houdini, titolo del suo nuovo singolo.

Nel parlare proprio del famoso illusionista, che viene citato proprio nel testo della canzone, Anna Pettinelli ha chiesto alla cantante se avesse mai letto la storia di questo “personaggio biblico”. E il “tilt” è avvenuto proprio per la parola utilizzata, che suonava -alla lettera- come fosse un riferimento all’interno della Bibbia.

Ospite a “La vita in diretta”, Anna Pettinelli ha spiegato l’equivoco nato in merito alla parola che lei voleva intendere come “mitologico”:

“Non hanno capito a cosa mi riferivo io. Sono poi andato a vedere perché questo biblical… Ma se vai a leggere anche su wordreference, si dice in riferimento ad una persona grande ed enorme. Lei non ha capito ma nemmeno i giornali americani! Le domande sono state concordate e le hanno lette prima”

Houdini” dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di Dua, che ha affermato:

“Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca”

E DuaLipa ha poi aggiunto:

“Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single. “Houdini” è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l’ora di condividere questa sensazione con i miei fan”.