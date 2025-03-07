Handlebars, JENNIE e Dua Lipa: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa: un amore vissuto con eccesso e istinto, senza preoccuparsi delle conseguenze
È uscito venerdì 7 marzo, in fisico e in digitale “RUBY”, l’attesissimo album di debutto solista della superstar sudcoreana e icona mondiale JENNIE. E da venerdì 14 marzo sarà in radio “HANDLEBARS” ft. DUA LIPA. Qui sotto potete ascoltare il singolo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.
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Il testo di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa
Leggi il testo di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa
I trip and fall in love
Just like a Tuesday drunk
I always go all in, all in, all in
Over the handlebars
Hitting the ground so hard
If I’m alone, fallin’, fallin’, fallin’
We ain’t gotta talk about it
Mercy
Why is it love is never kind to me?
I heard that fools rush in and, yeah, that’s me
It burns me time and time again
So why am I still fixing for this frying pan, thinkin’
I wonder what you’re doing for tonight and forever (Oh-oh)
I could be the rest of your life or whatever
My lips and your lips, we could press them together (‘Gether, ‘gether, ‘gether)
I don’t ever think twice, and, baby, that’s why
I trip and fall in love
Just like a Tuesday drunk
I always go all in, all in, all in
Over the handlebars
Hitting the ground so hard
If I’m alone, fallin’, fallin’, fallin’
Another round, another drink
I try to stop, but I can’t think
About anything else but you (But you)
And I’m a little too buzzed on your love to play it cute
A single kiss, I lost my mind for seven days and seven nights
Can’t eat, sleep, baby, it’s true (It’s true)
Tryna bite my lip, I’m probably gonna slip
And say some crazy shit to you
I wonder what you’re doing for tonight and forever (Oh-oh)
I don’t ever think twice, and maybe that’s why
I trip and fall in love
Just like a Tuesday drunk
I always go all in, all in (All in, all in), all in
Over the handlebars
Hitting the ground so hard
If I’m alone, fallin’, fallin’, fallin’ (Fallin’, yeah)
We ain’t gotta talk about it
Na-na-na-na-na-na, na (Yeah)
We ain’t gotta talk about it
Na-na-na-na-na-na, na
We ain’t gotta talk about it
Handlebars di JENNIE e Dua Lipa, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa.
Inciampo e cado nell’amore
Proprio come un ubriaco di martedì
Vado sempre fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo
Oltre il manubrio
Schiantandomi a terra così forte
Se sono sola, cado, cado, cado
Non dobbiamo parlarne
Pietà
Perché l’amore non è mai gentile con me?
Ho sentito dire che gli sciocchi si buttano a capofitto, e sì, eccomi qui
Mi brucia, ogni volta di nuovo
Allora perché continuo a infilarmi in questa padella bollente, pensando…
Mi chiedo cosa farai stanotte e per sempre (Oh-oh)
Potrei essere il resto della tua vita o giusto un momento
Le mie labbra e le tue, potremmo premerle insieme (Insieme, insieme, insieme)
Non ci penso mai due volte, e forse è per questo che…
Inciampo e cado nell’amore
Proprio come un ubriaco di martedì
Vado sempre fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo
Oltre il manubrio
Schiantandomi a terra così forte
Se sono sola, cado, cado, cado
Un altro giro, un altro drink
Provo a fermarmi, ma non riesco a pensare
A nient’altro che a te (Solo a te)
E sono un po’ troppo brilla del tuo amore per fare la preziosa
Un solo bacio, ho perso la testa per sette giorni e sette notti
Non riesco a mangiare, dormire, baby, è vero (È vero)
Provo a mordermi il labbro, ma probabilmente scivolerò
E ti dirò qualche follia
Mi chiedo cosa farai stanotte e per sempre (Oh-oh)
Non ci penso mai due volte, e forse è per questo che…
Inciampo e cado nell’amore
Proprio come un ubriaco di martedì
Vado sempre fino in fondo, fino in fondo (Fino in fondo, fino in fondo), fino in fondo
Oltre il manubrio
Schiantandomi a terra così forte
Se sono sola, cado, cado, cado (Cado, yeah)
Non dobbiamo parlarne
Na-na-na-na-na-na, na (Yeah)
Non dobbiamo parlarne
Na-na-na-na-na-na, na
Non dobbiamo parlarne
Il significato della canzone Handlebars di JENNIE e Dua Lipa
Handlebars di JENNIE e Dua Lipa racconta un amore vissuto con impulsività e senza freni, paragonato a una sbronza che porta a perdere il controllo. Il verso “I trip and fall in love / Just like a Tuesday drunk” (Inciampo e cado nell’amore / Proprio come un ubriaco di martedì) suggerisce che la protagonista si innamora facilmente, in modo imprudente, proprio come qualcuno che esagera con l’alcol in una serata qualsiasi.
L’immagine di “Over the handlebars / Hitting the ground so hard” (Oltre il manubrio / Schiantandomi a terra così forte) rafforza l’idea di una caduta improvvisa e dolorosa, sia letterale che emotiva.
C’è anche una consapevolezza del fatto che l’amore per lei non è mai gentile (“Why is it love is never kind to me?”), eppure non riesce a resistere alla tentazione di buttarsi ancora. Il riferimento alla “frying pan” (padella bollente) sottolinea questa tendenza autodistruttiva.
L’alcol è una metafora costante: un altro drink, il senso di essere “buzzed” (brilla) dall’amore, il perdersi completamente per giorni e notti dopo un solo bacio. È un amore che brucia in fretta, passionale ma forse destinato a far male.
Infine, la frase “We ain’t gotta talk about it” (Non dobbiamo parlarne) indica un atteggiamento spensierato o addirittura un rifiuto di affrontare la realtà.
In sintesi, la canzone racconta di un amore vissuto con eccesso e istinto, senza preoccuparsi delle conseguenze, con il rischio di cadere rovinosamente ogni volta.