È uscito venerdì 7 marzo, in fisico e in digitale “RUBY”, l’attesissimo album di debutto solista della superstar sudcoreana e icona mondiale JENNIE. E da venerdì 14 marzo sarà in radio “HANDLEBARS” ft. DUA LIPA. Qui sotto potete ascoltare il singolo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

CLICCA QUI PER IL LYRICS VIDEO DI “HANDLEBARS” DI JENNIE E DUA LIPA.

Leggi il testo di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa

Leggi la traduzione in italiano di Handlebars di JENNIE e Dua Lipa.

Inciampo e cado nell’amore

Proprio come un ubriaco di martedì

Vado sempre fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo

Oltre il manubrio

Schiantandomi a terra così forte

Se sono sola, cado, cado, cado

Non dobbiamo parlarne

Pietà

Perché l’amore non è mai gentile con me?

Ho sentito dire che gli sciocchi si buttano a capofitto, e sì, eccomi qui

Mi brucia, ogni volta di nuovo

Allora perché continuo a infilarmi in questa padella bollente, pensando…

Mi chiedo cosa farai stanotte e per sempre (Oh-oh)

Potrei essere il resto della tua vita o giusto un momento

Le mie labbra e le tue, potremmo premerle insieme (Insieme, insieme, insieme)

Non ci penso mai due volte, e forse è per questo che…

Inciampo e cado nell’amore

Proprio come un ubriaco di martedì

Vado sempre fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo

Oltre il manubrio

Schiantandomi a terra così forte

Se sono sola, cado, cado, cado

Un altro giro, un altro drink

Provo a fermarmi, ma non riesco a pensare

A nient’altro che a te (Solo a te)

E sono un po’ troppo brilla del tuo amore per fare la preziosa

Un solo bacio, ho perso la testa per sette giorni e sette notti

Non riesco a mangiare, dormire, baby, è vero (È vero)

Provo a mordermi il labbro, ma probabilmente scivolerò

E ti dirò qualche follia

Mi chiedo cosa farai stanotte e per sempre (Oh-oh)

Non ci penso mai due volte, e forse è per questo che…

Inciampo e cado nell’amore

Proprio come un ubriaco di martedì

Vado sempre fino in fondo, fino in fondo (Fino in fondo, fino in fondo), fino in fondo

Oltre il manubrio

Schiantandomi a terra così forte

Se sono sola, cado, cado, cado (Cado, yeah)

Non dobbiamo parlarne

Na-na-na-na-na-na, na (Yeah)

Non dobbiamo parlarne

Na-na-na-na-na-na, na

Non dobbiamo parlarne