L’account X di PopCrave è seguitissimo con oltre 1,6 milioni di followers. Dal 2015 condivide notizie e curiosità sul mondo della musica pop (e dintorni). E ieri, una breve clip di un’intervista per RDS di Anna Pettinelli a Dua Lipa è diventata virale. Oltre 2,7 milioni di visualizzazioni, più di 2200 retweet e qualcosa come oltre 17.000 “Mi piace”. Il motivo è stata una involontaria gaffe della conduttrice radiofonica – nonchè insegnante di canto ad Amici- mentre intervista Dua Lipa in occasione del rilascio del nuovo singolo, Houdini.

Nel parlare proprio di “Houdini“, che è il titolo del brano e viene citato proprio nel testo della canzone, Anna Pettinelli ha chiesto alla cantante se avesse mai letto la storia di questo “personaggio biblico”.

Dopo un iniziale smarrimento, Dua Lipa ha timidamente sottolineato come Houdini fosse una “persona reale” e di esserne sempre stata affascinata.

Qui sotto potete vedere il video:

Dua Lipa answers an RDS interviewer who mistakes the magician Houdini as a biblical character: “Well, I Mean, Houdini was a real, real person.” pic.twitter.com/XFzv2p84xP — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2023

Tra retweet e commenti, alcuni hanno anche sottolineato l’intenzione del “biblico” inteso come “personaggio mitico, simbolo”, però rappresentato in maniera ambigua dalla domanda.

Harry Houdini è davvero esistito, nato nel 1874 e scomparso il 31 ottobre 1926. E’ stato tra gli illusionisti più celebri di sempre. Riusciva a liberarsi da catene, corde, manette, davanti al pubblico presente e incredulo. Scomparve a 52 anni per peritonite.

“Houdini” dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di Dua, che ha affermato:

“Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca”. Il video musicale ufficiale, diretto da Manu Cossu con il direttore della fotografia André Chemetoff, vede Dua dopo le prove in una sala da ballo, mentre rivede la sua coreografia sotto luci fluorescenti. Le luci si riflettono negli specchi della stanza, creando un’illusione ottica mentre l’energia inizia a crescere.

“Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single. Houdini” è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l’ora di condividere questa sensazione con i miei fan”.