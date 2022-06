Drake: Honestly, Nevermind è il nuovo album

Drake ha pubblicato a sorpresa un nuovo album, dal titolo Honestly, Nevermind, settimo album di inediti del rapper e cantante canadese.

Honestly, Nevermind arriva a soli 9 mesi di distanza dal precedente lavoro, Certified Lover Boy, certificato Disco d’Oro in Italia e arrivato in vetta alla classifica Billboard 200 negli Stati Uniti, dal quale sono stati estratti i singoli Girls Want Girls e Fair Trade.

Drake ha prodotto il nuovo album con la collaborazione di Noah “40” Shebib, Oliver El-Khatib, Noel Cadastre, Black Coffee e Carnage. Honestly, Nevermind è composto da 14 tracce e contiene un solo featuring, quello con 21 Savage, presente anche nel precedente album di Drake, nella canzone Knife Talk (i due artisti avevano già collaborato anche per il singolo Sneakin’).

Oltre all’album, è stato pubblicato anche un video musicale della canzone Falling Back, diretto da Director X, che vede la partecipazione di Tristan Thompson, cestista canadese che gioca in NBA.

Honestly, Nevermind è un album di genere house, con influenze, ovviamente, hip-hop, tradizionali dello stile di Drake, ma anche dance, techno hardcore e R&B.

Il rapper canadese ha dedicato il nuovo album allo stilista Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore dell’azienda italiana Off-White, morto nel 2021 a soli 41 anni.

Drake – Honestly, Nevermind: tracklist

1. Intro

2. Falling Back

3. Texts Go Green

4. Currents

5. A Keeper

6. Calling My Name

7. Sticky

8. Massive

9. Flight’s Booked

10. Overdrive

11. Down Hill

12. Tie That Binds

13. Liability

14. Jimmy Cook’s (feat. 21 Savage)