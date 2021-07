Donda è il nuovo album di Kanye West, disponibile dal 23 luglio 2021. E in occasione dell’uscita del decimo album in studio, il rapper ha organizzato un evento di ascolto giovedì sera al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Perché questo titolo per il suo progetto di inediti? Donda è il nome di sua madre, Donda West, morta all’età di 58 anni in seguito a complicazioni di chirurgia plastica nel 2007.

Kanye West è nato ad Atlanta, una città della Georgia dove non ci sono restrizioni contro i grandi raduni. E così, il rapper-produttore ha regalato 5.000 biglietti a docenti, personale e studenti di alcuni centri locali come il Clark Atlanta, Morehouse, Spelman, Morris Brown e l’Interdenominational Theological Center.

L’evento – già sold-out- sarà trasmesso anche in streaming su Apple Music.

Durante le finali NBA di martedì, è stato uno spot pubblicitario ad annunciare la pubblicazione imminente del suo attesissimo album uscirà. Lo spot, composto e diretto da West, includeva “No Child Left Behind”, una canzone presente proprio nel disco.

Prima di “Donda”, Kanye West aveva pubblicato un album nel 2019, “Jesus is King“, che ha vinto un Grammy come miglior album cristiano contemporaneo.

Negli ultimi mesi, l’attenzione su Kanye West era principalmente legata al divorzio dalla moglie, Kim Kardashian. A febbraio, una fonte aveva rivelato a People:

“Kanye non sta bene. È ansioso e molto triste. Sa che il matrimonio è finito e non c’è niente che possa essere fatto in questo momento. Sa anche cosa sta perdendo in Kim”

Il legame tra i due resta importante ma non avrebbe più le basi per un futuro insieme;

“Kim lo ha difeso privatamente con la sua famiglia. È stata accanto a lui in un momento in cui poche mogli lo avrebbero fatto. C’è pochissima speranza di riconciliazione tra i due. Dovrebbe accadere un miracolo. Ma Kanye crede nei miracoli“

Purtroppo, però, l’atteso miracolo non c’è stato.