I rumors sembrano prendere sempre più forma e diventare più concreti, ora dopo ora. La notizia del divorzio tra Sam Asghari e Britney Spears appare sempre più credibile ed emergono dettagli ulteriori sulla fine della relazione tra la cantante e il modello. I due si sono conosciuti nel 2016, sul set di un video musicale, e hanno iniziato a frequentarsi, fino al matrimonio intimo celebrato nel 2021 con pochi invitati e lontano dalla sfarzosità. Asghari è stato accanto alla popstar, sia durante la tutela del padre sia nel caos mediatico nato dal movimento #FreeBritney. In prima linea a difendere la cantante, Sam è sempre apparso come il suo punto di riferimento. Ma adesso le cose appaiono ben diverse…

Come riferito da TMZ, lui avrebbe già lasciato la casa dove viveva con la Spears e sarebbe completamente fuori dalla sua vita. Inoltre, avrebbe firmato i documenti per il divorzio nelle scorse ore. Quello che maggiormente preoccupa -evidenzia la stampa- è la solitudine che circonda la popstar. Il rapporto col padre è ormai finito, dopo gli anni di tutela e la lotta mediatica (e in tribunale) tra i due, che ha permesso alla popstar di riprendere il controllo autonomo della sua vita. Sembrava esserci stato un riavvicinamento con la madre ma fonti ben informate parlano di rapporti ormai inaspriti tra le due e un nuovo gelo. I figli se ne sono andati da settimane, partendo per le Hawaii, senza nemmeno salutarla. E con la sorella non ha più contatto alcuno.

Come ha affermato una fonte, sono poche le persone che la circondano:

“Ha un confidente, il suo manager Cade Hudson. Poi c’è il suo team di sicurezza, e dopo di loro, il suo sistema di supporto non esiste più”

Dalla tutela e dal team che seguiva la popstar negli anni scorsi, ad un marito con il quale ora starebbe divorziando. Britney Spears è sola nella sua abitazione e questo è un passaggio che preoccupa le persone che circondando la star.

Non è chiaro chi si farà avanti e aiuterà Britney, poiché ci è stato detto che non è in grado di gestire le cose da sola, ma dovrà accadere presto.