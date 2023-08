A lanciare l’indiscrezione è stato l’affidabile TMZ: Britney Spears e Sam Asghari sarebbero vicino al divorzio. La decisione sarebbe arrivata dopo una serie di presunti litigi all’interno del matrimonio e di discussioni molto frequenti. Sam avrebbe addirittura lasciato, da giorni, la casa in cui viveva con la cantante e starebbe dormendo altrove. I rumors parlano di liti e di una Spears “fisica” durante le urla e le discussioni. Per l’uomo, sarebbe stato superato il limite e avrebbe preso la decisione di divorziare dalla compagna.

Britney Spears e Sam Asghari si sono conosciuti nel 2016, sul set di un video musicale e tra loro, dopo poco, è nata una relazione. sfociata nelle nozze, avvenute nel 2021. Il ballerino e modello è sempre stato accanto alla Spears, anche durante il movimento #FreeBritney, per aiutarla a liberarsi dalla tutela del padre.

Adesso, invece, ecco arrivare il possibile divorzio tra i due.

Intanto, il 24 ottobre 2023, uscirà l’attesa autobiografia di Britney Spears, The Woman in me, annunciato così dalla casa editrice:

“The Woman in Me è “una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente su libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza“

A People, Jennifer Bergstrom, vicepresidente senior ed editore di Gallery Books. ha dichiarato:

“La convincente testimonianza di Britney in tribunale ha scosso il mondo, ha cambiato le leggi e ha mostrato la sua forza e il suo coraggio ispiratori”. Non ho dubbi che il suo libro di memorie avrà un impatto immenso e sarà l’evento editoriale dell’anno. Non potremmo essere più orgogliosi di aiutarla a condividere finalmente la sua storia”

La notizia del possibile divorzio tra Britney Spears e Sam Asghari non è stata ancora commentata da nessuno dei due diretti interessati. Si attendono sviluppi -con conferme o eventuali smentite- nei prossimi giorni.

I documenti per il divorzio non sarebbero ancora stati compilati e ufficializzati ma sarebbe solo questione di (poco) tempo.