Dire, fare, curare è il nuovo singolo di Alex W, in arrivo venerdì 20 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio, con il featuring della star internazionale Sophie and The Giants e prodotto da Room 9. Il pezzo, presente nel disco “Ciò che abbiamo dentro“, sarà disponibile in una nuova versione dal sapore internazionale. Un nuovo look e un nuovo sound per un pezzo che rivive in una veste diversa grazie alla voce riconoscibile di Sophie and The Giants, l’artista britannica dominatrice delle classifiche che nel nostro paese ha conquistato 16 Dischi di Platino e 2 Dischi d’Oro, e Room 9, il team di dj e produttori hit maker di fama internazionale. Il mastering del brano è stato curato da IRKO, il maestro internazionale del mixaggio, presso lo StudioBeat3 di Los Angeles. Ecco le parole di Alex W nel parlare del pezzo:

“Nella vita mi è capitato spesso di vivere momenti totalmente silenziosi, ma di poterne immaginare le emozioni da comunicare musicalmente. È quella musica che c’è anche quando non c’è”

Qui sotto potete ascoltare la canzone nella sua versione originale:

L’album “Ciò che abbiamo dentro” è uscito dopo la pubblicazione dell’EP “Non siamo soli” contenente i brani che ha presentato all’interno del programma: la titletrack “Non siamo soli” soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato ORO), “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.

Alex W, Chi è il cantante di Amici 21

Alex W (vero nome Alessandro Rina) trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre (ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019). È proprio dal padre che eredita la passione per il pianoforte, una passione che lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute, prestigioso college di musica dove si sono formati alcuni degli artisti più interessanti della scena internazionale (tra questi anche uno degli artisti inglesi più apprezzati degli ultimi anni, James Bay).

È Londra ad aver fatto da palco alle sue prime esibizioni, le sue vie e piazze hanno dato la possibilità a questo giovane musicista (il pianoforte è il suo strumento d’elezione) di mettersi alla prova e conquistare il suo primo pubblico cantando canzoni inedite.

Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti (a partire da “Sogni al cielo”, brano con cui ottiene il posto all’interno del talent e prodotto nella versione definitiva da Katoo e che ha ottenuto la certificazione ORO) e del sostegno di artisti come Michele Bravi (che gli ha regalato il suo brano inedito “Senza Chiedere permesso” e che l’ha voluto come ospite al suo concerto di Roma per cantare insieme il brano). Dopo la finale del talent pubblica l’EP “Non siamo soli” contenente i brani che ha presentato all’interno del programma e che ha riproposto dal vivo nei suoi primi live durante l’estate.

Nel mese di novembre 2022 ha pubblicato l’album di inediti “Ciò che abbiamo dentro”, anticipato dal singolo “Mano ferma”