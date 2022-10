Alex, Ciò che abbiamo dentro è il nuovo album

Dopo la pubblicazione del primo album di Luigi Strangis, dal titolo Voglio la Gonna, anche Alex, il giovane cantante e musicista lanciato durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, è pronto per pubblicare il suo primo album ufficiale.

Ciò che abbiamo dentro, album che arriverà a circa cinque mesi di distanza dall’EP Non siamo soli, sarà disponibile dal prossimo 4 novembre in CD e in una speciale versione autografata in esclusiva su Amazon. L’album è già disponibile in pre-order e in pre-save.

La prima anticipazione dell’album è il singolo Mano Ferma, disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali a partire da oggi, 21 ottobre.

Il nuovo album sarà composto da undici brani (in fondo, trovate la tracklist).

Dopo i primi concerti tenuti ad agosto e settembre, Alex presenterà per la prima volta i brani del suo nuovo disco in due appuntamenti live che si terranno a novembre, il 9 a Roma (Atlantico) e il 23 a Milano (Fabrique).

Tornando a Non siamo soli, il suo primo lavoro discografico in assoluto, l’EP contiene molti brani, presentati durante la sua esperienza ad Amici, che hanno permesso al giovane cantautore comasco di raggiungere il successo: la title track Non siamo soli, Sogni al cielo (singolo certificato Disco D’Oro), Accade, Senza chiedere permesso, scritto per lui da Michele Bravi, Ammirare tutto e Tra silenzi (Roma).

Alex, Ciò che abbiamo dentro: tracklist

1. Ciò che abbiamo dentro

2. Stelle in Antartide

3. Mano ferma

4. Non ho paura

5. Linea della vita

6. Dire fare curare

7. Quanto pesa la città

8. Titolo di un libro

9. Siamo speciale

10. Torna a casa

11. Noi