Diodato è tornato a incontrare nuovamente il suo pubblico in occasione di una serie di concerti partiti giovedì 15 luglio dal Pistoia Blues Festival. Il tour terminerà il 19 settembre, dove per la prima volta l’artista suonerà live all’Arena Di Verona.

Diodato, riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, già pluripremiato nella musica e nel cinema, torna live per il secondo anno consecutivo con una serie di concerti che attraverseranno l’Italia.

Le prossime date in programma lo vedranno protagonista a Orvieto Sound Festival – 31 luglio – Notte Rosa, Rimini (Piazzale Fellini) 2 agosto – Teatro Sferisterio, Macerata, 3 agosto – Scalinata di San Bernardino, L’Aquila, 6 agosto – Teatro Antico di Taormina, 8 agosto – Locus Festival di Fasano (BR), 14 agosto – Parco dei Suoni a Riola Sardo (OR). Il tour si concluderà il 19 settembre all’Arena di Verona.

Insieme a Diodato, ci sarà una band composta dal Maestro Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e flauto e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e flicorno.

Le prevendite delle date estive, prodotte e organizzate da OTR Live, sono aperte e disponibili su TicketOne. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Qui sotto la scaletta dei concerti di Diodato nell’estate live 2021.

Di questa felicità

Un’altra estate

Ubriaco

Mi fai morire

E non so neanche tu chi sei

Mi si scioglie la bocca

Solo

La luce di questa stanza

Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André cover)

Ma che vuoi

Babilonia

Adesso (Diodato & Roy Paci cover)

La lascio a voi questa domenica

L’uomo dietro il campione

Fino a farci scomparire

Quello che mi manca di te

Cosa siamo diventati

Roma nuda (Franco Califano cover)

Gli alberi (rit)

Fai rumore

Essere semplice

Non ti amo più

Che vita meravigliosa