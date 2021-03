Dopo la sua convincente e applaudita esibizione, in gara, al Festival di Sanremo 2021, Madame ha rilasciato il suo album di debutto, l’omonimo “Madame”. La giovanissima cantante, dopo aver presentato “Voce” in competizione ed essere salita ai primi posti del brani più venduti e trasmessi in radio, ha condiviso un nuovo brano dal suo disco, Dimmi ora, inciso insieme a Guè Pequeno.

Il pezzo racconta di una incapacità di confrontarsi, di un rapporto che ha bisogno di un confronto. C’erano aspettative (“Io che cercavo in te un po’ di purezza, Perché avevo già macchiato la mia tunica”) che esplodono e prendono vita nelle frasi del ritornello, dopo si chiede esplicitamente di essere diretti e chiedono un chiarimento, doloroso pure che sia (“Dimmi ora che non hai, Più voglia di restare con me, Dimmi ora che non sai, Se ciò che sono fa per te”).

Qui il visual video, a seguire il testo della canzone.

Madame feat. Guè Pequeno, Dimmi ora, Testo

[Intro]

2nd Roof music

[Strofa 1: Madame]

Ogni pensiero si accascia, la tua bocca umida

Sosta vietata nell’uscio, ma

Hai preso parole diverse per dirmi tu stesso

Che sarebbe meglio concluderla, scusa, ma

Il mio passato l’ho annodato all’ugola ed ulula

Chiedimi di liberarti dagli hooligans

In fondo son solo che pezzi

Che non ho ingerito da subito

Ti ci ho mischiato da stupida, ti chiedo scusa di nuovo

Perdona la mente non lucida

Però in ‘sti giorni mi serve una multipla

Per collegare i miei cavi

Dar luce alla ragione, ho un rancore che mi percula

E non so stare sola, non so stare nuda

Ma so stare in buona, sì, solo se in tuta

Rimani nеl sofà, ti accendo la stufa

[Pre-Ritornello: Madame]

Ogni mia parola si appoggia alla musica

Pure nel mеntre di una guerra punica

Prima dicevi: “Sei unica”

Ora ti stanchi se non si comunica

È solo che brulica nel mio sangue la tua musica

Che se non piangi, ti giudica

Io che cercavo in te un po’ di purezza

Perché avevo già macchiato la mia tunica

[Ritornello: Madame & Guè Pequeno]

Dimmi ora che non hai

Più voglia di restare con me

Dimmi ora che non sai

Se ciò che sono fa per te

Dimmi ora se lo fai

O non hai pazienza di stare a parlare per ore di come

La fame mi ha reso peggiore di così (G-U-È)

[Strofa 2: Guè Pequeno]

Dovevo morire (Ah-ah), ma mi sono scordato (Uff)

Ho toccato il fondo nell’abisso e l’ho guardato

Yeah, e lui ha guardato me (Seh)

Piangevo grosse gocce sotto a due lenti fumé (Seh)

Tutti vogliono degli idoli per poi distruggerli (Ah-ah)

Dove sarai quando la mia corona farà ruggine? (Dove?)

Sembrava si inchinassero

Ma stavano prendendo le misure per farmi cadere in basso (Baby)

Baby, è attorno a mezzanotte come Miles Davis (Ah)

Che viene a trovarmi il devil (Damn)

E mi fa pensare al che sarebbe, al che fosse (Ah, ah, ah)

Quando eravamo uno dentro l’altra, matrioske (Yeah)

[Ritornello: Madame]

Dimmi ora che non hai

Più voglia di restare con me

Dimmi ora che non sai

Se ciò che sono fa per te

Dimmi ora se lo fai

O non hai pazienza di stare a parlare per ore di come

La fame mi ha reso peggiore di così