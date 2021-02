Dopo l’overdose del 2018, Demi Lovato ha avuto tre ictus e un infarto. A raccontarlo è stata la stessa cantante nel documentario, Demi Lovato: Dancing With the Devil, disponibile dal 23 marzo 2021 (Qui il trailer).

Ve ne avevamo parlato qualche tempo fa, ricordate? Demi aveva annunciato l’uscita del documentario con queste parole:

“Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita. Per la prima volta, potrete vedere la mia cronaca di lotta e guarigione in corso, dal mio punto di vista”

Si parla anche della sua overdose del 2018. La pop star è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Los Angeles dopo un’overdose, mesi dopo la ricaduta. Lovato, che negli anni scorsi ha combattuto la dipendenza da droga e alcol, ha trascorso quasi due settimane in un ospedale prima di sottoporsi a cure presso una struttura di riabilitazione.

“ Ho avuto tre ictus. Ho avuto un attacco di cuore . I miei medici hanno detto che avevo dai 5 ai 10 minuti in più. Ho superato un limite che non avevo mai superato”

Il suo amico, l’attore Matthew Scott Montgomery, viene poi mostrato mentre dice:

“Stiamo parlando di eroina? Lo stiamo facendo?”

Il sito E! News aveva precedentemente raccontato che dopo che i paramedici erano arrivati ​​a casa sua in seguito ad una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria per la sua overdose, inizialmente l’avevano curata lì, sul posto, dandole il Narcan, un antidoto oppioide salvavita. Il farmaco specifico o la combinazione di sostanze che Lovato stava assumendo che ha portato al suo ricovero non è mai stato confermato ufficialmente.