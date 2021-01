Demi Lovato si racconterà, in prima persona, in una serie tv disponibile su YouTube, suddivisa in 4 parti, intitolata “Dancing with the devil“.

“Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita”, ha detto Demi annunciando la notizia. “Per la prima volta, potrete vedere la mia cronaca di lotta e guarigione in corso, dal mio punto di vista”

Si partirà dalla sua quasi fatale overdose del 2018 come base di partenza di questa inedita serie di documentari su YouTube.

Demi ha aggiunto:

Sono grata di aver potuto intraprendere questo viaggio per affrontare il mio passato a testa alta e condividerlo con il mondo

E su Instagram, la cantante ha rivelato che aspettava di raccontare la sua storia alle sue condizioni da oltre due anni:

“Ci sono state tante cose che avrei voluto dire, ma sapevo di doverlo dire nel modo giusto. Grazie alla mia famiglia, agli amici e ai fan per essere stati al mio fianco nel corso degli anni mentre imparo e cresco. Sono così entusiasta di condividere finalmente questa storia con voi e come ho tenuto duro negli ultimi 2 anni. “

Il regista del progetto, Michael D. Ratner, ha continuato spiegando che gli episodi avrebbero finalmente risposto alle “molte domande” che hanno circondato Demi sin dall’overdose.

Il desiderio di Demi di esplorare gli elementi più oscuri della sua vita lascerà il pubblico con una comprensione completa di tutto ciò che ha passato”, ha raccontato il regista a Rolling Stone.” Demi è sinonimo di empowerment e questo documentario risponderà alle molte domande che hanno stato là fuori”

Le riprese di questo documentario sono iniziate all’inizio del tour mondiale di Demi “Tell Me You Love Me”, che si è interrotto improvvisamente nel luglio 2018 quando la cantante è stata ricoverata in ospedale a seguito di una presunta overdose di oppioidi. L’overdose è arrivata appena un mese dopo la pubblicazione di un’emozionante ballad, “Sober”, che ha suggerito che fosse recentemente ricaduta dopo sei anni di sobrietà.