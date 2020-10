Commander in chief è il titolo dell’ultimo singolo rilasciato da Demi Lovato. La canzone è volutamente stata rilasciata, come dichiarato dalla stessa cantante, per porre interrogativi espliciti al Presidente in carica negli Stati Uniti, Donald Trump. E l’attacco è chiaro:

“Comandante in capo, onestamente / Se facessi le cose che fai tu / Non potrei dormire, seriamente / Conosci anche la verità? / Siamo in uno stato di crisi, la gente muore / Mentre tu ti riempi le tasche / Comandante in capo / Come ci si sente a poter ancora respirare? “

La Lovato ha voluto interpretare, dal vivo, al pianoforte, il brano, durante l’ultima edizione dei “Billboard Awards” con, alle spalle, in caratteri cubitali, l’invito a votare:” VOTE”

Il pezzo è prodotto da Finneas ed è stato scritto insieme a Finneas, Julia Michaels, Justin Tranter ed Eren Cannata.

Alcuni “fan, anche su Instagram, preoccupati dal clamore, le hanno scritto nei commenti, avvertendola dei rischi e invitandola a stare alla larga dalla politica, per non “rovinare” la sua carriera. Ma la Lovato ha risposto a quel contraccolpo dicendo:

“In quanto celebrità, ho diritto anche a opinioni politiche? … letteralmente non mi interessa se questo rovina la mia carriera. Non si tratta di quello. La mia carriera non riguarda questo. Ho realizzato un’opera d’arte che rappresenta qualcosa in cui credo”



Poco dopo che la trasmissione televisiva semi-virtuale dei BBMA si è conclusa, è stato rilasciato il potente video musicale di “Commander in Chief”, con cittadini di tutte le età e razze che cantano insieme alle parole della ballad, con il debutto sul canale YouTube della Lovato. Prima della premiere ufficiale del video, Demi lo ha anticipato su Instagram con la didascalia: