Demi Lovato prende di mira il presidente Donald Trump in “Commander in chief“, criticando la sua prospettiva su questioni come l’ingiustizia razziale e la pandemia COVID-19, che ha ucciso circa 215.914 americani, al momento dell’uscita di questa canzone, sotto l’amministrazione Trump.

La Lovato incorpora intenzionalmente le domande nei testi nel tentativo di evocare una risposta da Trump. Durante un’intervista con la CNN, ha spiegato il concetto, dicendo:

[…] Ho pensato che un modo in cui avrei potuto farlo è scrivere una canzone e rilasciarla in modo che tutto il mondo possa ascoltarla e poi lui deve rispondere a quelle domande a tutti e non solo a me.

Insieme all’uscita della canzone, Lovato ha condiviso un post sui social media, incoraggiando i suoi fan a votare alle elezioni presidenziali del 2020. È interessante notare che la cover mostra Lovato che indossa una maschera con scritto “VOTE”, amplificando ulteriormente il suo messaggio.

Ascolta il nuovo singolo qui, a seguire testo e traduzione della canzone.

Demi Lovato, Commander in chief, Lyrics

[Verse 1]

Were you ever taught when you were young

If you mess with things selfishly, they’re bound to come undone?

I’m not the only one

That’s been affected and resented every story you’ve spun

And I’m a lucky one

‘Cause there are people worse off that have suffered enough

Haven’t they suffered enough?

But you can’t get enough of

Shuttin’ down systеms for personal gain

Fightin’ fires with flyers and prayin’ for rain

Do you gеt off on pain?

We’re not pawns in your game

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dyin’

While you line your pockets deep

Commander in Chief, how does it feel to still

Be able to breathe?

[Verse 2]

We were taught when we were young

If we fight for what’s right, there won’t be justice for just some

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Loud and proud, best believe

We’ll still take a knee while you’re

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dyin’

While you line your pockets deep

Commander in Chief, how does it feel to still

Be able to breathe, breathe?

Be able to breathe

[Bridge]

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dyin’

While you line your pockets deep

Commander in Chief, how does it feel to still

Be able to breathe?

Able to breathe

Demi Lovato, Commander in chief, traduzione

Ti è mai stato insegnato quando eri piccolo che

Se incasini le cose in modo egoistico, sono destinate a venire annullate?

Non sono la sola che

È stata influenzata e risentita da ogni storia che hai raccontato

E io sono fortunata

Perché ci sono persone che stanno peggio che hanno sofferto abbastanza

Non hanno sofferto abbastanza?

Ma non ne hai mai abbastanza

La chiusura dei sistemi per guadagno personale

Combattendo i fuochi con i volantini e pregando per la pioggia

Ti allontani dal dolore?

Non siamo pedine nel tuo gioco

Comandante in capo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, sul serio

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche in profondità

Comandante in capo, come ci si sente a stare fermo

Riuscirai a respirare?

Ci hanno insegnato quando eravamo giovani

Se combattiamo per ciò che è giusto, non ci sarà giustizia solo per alcuni

Non mollare, mantieni la nostra posizione

Saremo in strada mentre ti nasconderai

Forte e orgoglioso, meglio credere

Ci prenderemo ancora un ginocchio mentre sei

Comandante in capo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, sul serio

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche in profondità

Comandante in capo, come ci si sente a stare fermo

Riuscirai a respirare, a respirare?

Sii in grado di respirare

Non mollare, manteniamo la nostra posizione

Saremo in strada mentre ti nasconderai

Non molleremo, manteniamo la nostra posizione

Saremo in strada mentre tu sei

Comandante in capo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, sul serio

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche in profondità

Comandante in capo, come ci si sente a stare fermo

Riuscirai a respirare, a respirare?

Sii in grado di respirare