Si intitola “Il cielo contromano” il primo attesissimo progetto discografico di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, giovane rivelazione dell’edizione di Amici 20, uscito venerdì 14 maggio per Warner Music in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali. L’ep ha debuttato direttamente al secondo posto della classifica degli album più venduti, secondo solo a Sangiovanni.

Il cantautore si trova già ai vertici delle classifiche dei singoli con la sua “0 passi”, la ballad pop che con 7 milioni di stream su Spotify, presenzia fissa nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e delle chart Top200 e Viral50 di Spotify.

Insieme a “0 Passi”, l’Ep contiene tutti i successi che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20, con cui ha dato dimostrazione del talento e della maturità artistica che gli hanno permesso di ottenere l’attenzione di addetti ai lavori e fan: “Il cielo contromano”, che dà il titolo all’album, “Parole a caso” e “Ancora in due”. A questi si affiancano tre nuove tracce: “La prima

estate”, “Come mai”, “Buonanotte”.

Inoltre, ottime notizie anche dal fronte concerti.

Dopo il sold out della data del 18 dicembre 2021 a Milano, raggiunto in poche ore, Deddy annuncia il sold out anche della seconda data, fissata sempre ai Magazzini Generali per domenica 19 dicembre 2021, e aggiunge un ulteriore appuntamento a Roma (Sin Studio) che precede i due live milanesi e si terrà il 10 dicembre 2021.

Durante gli show, prodotti da Vivo Concerti, i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora qui , e lo saranno presso tutte le rivendite autorizzate dalle ore 17.00 di sabato 29 maggio.

Abbiamo intervistato Deddy per parlare del successo del suo Ep, dell’affetto da parte del pubblico, dei live in programma e della sua esperienza ad Amici 20, dove è arrivato alla finale, compresi i momenti difficili e quelli più intensi:

“Il momento più difficile era quando non mi sentivo all’altezza, con i paragoni con gli altri. Prima di entrare non avevo nessuno con cui potermi confrontare musicalmente. Vedevo persone che erano decisamente più pronte avevano studiato, un percorso musicale. Mi ha buttato giù, ma ho reagito bene ma mi ha portato al momento più bello, quando mi hanno dato la felpa della finale”.

Qui sopra la video intervista a Deddy con le sue dichiarazioni.