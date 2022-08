Nuovo campionamento per Blue (Da Ba Dee), la hit mondiale con la quale gli Eiffel 65 conquistarono il mondo nel 1998. In questo caso, è stato David Guetta ad omaggiare la canzone e la dance italiana anni ’90 con il nuovo singolo, I’m Good (Blue), disponibile dal 26 agosto 2022.

Il singolo, che vede la partecipazione di Bebe Rexha, è già diventato virale su TikTok, dove il suono è stato utilizzato più di 130mila volte, collezionando oltre 500 milioni di views.

Recentemente, il dj e producer francese ha omaggiato anche un’altra storica hit della dance italiana, Satisfaction di Benny Benassi, di cui ha firmato il remix in occasione dei vent’anni dalla pubblicazione.

David Guetta e Bebe Rexha – I’m Good (Blue): significato canzone

Il significato del testo della canzone è molto semplice da comprendere. La protagonista della canzone si prepara a vivere una notte all’insegna del divertimento, dichiarandosi pronta a vivere la migliore notte della propria vita.

David Guetta e Bebe Rexha – I’m Good (Blue): ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il lyric video ufficiale.

David Guetta e Bebe Rexha – I’m Good (Blue): testo

I’m good, yeah, I’m feelin’ alright

Baby, I’ma have the best fuc*in’ night of my life

And wherever it takes me, I’m down for the ride

Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright

‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright

Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life

And wherever it takes me, I’m down for the ride

Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright.

Don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright.

You know I’m down for whatever tonight

I don’t need the finer things in life

No matter where I go, it’s a good time, yeah

And I, I don’t need to sit in VIP

Middle of the floor, that’s where I’ll be

Don’t got a lot, but that’s enough for me, yeah.

‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright

Baby, I’ma have the best fuc*in’ night of my life

And wherever it takes me, I’m down for the ride

Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright.

I’m good

Good

I’m good

Don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright.

So I just let it go, let it go

Oh na na na na na

No, I don’t care no more, care no more

Oh na na na na na

So come on, let me know, let me know

Put your hands up, na na na

No, baby, nothing’s gonna stop us tonight.

‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright

Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life

And wherever it takes me, I’m down for the ride

Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright.

David Guetta e Bebe Rexha – I’m Good (Blue): traduzione

Sto bene, sì, mi sto sentendo bene

Baby, avrò la migliore fot*uta notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene

Perché sto bene, sì, mi sto sentendo bene

Baby, avrò la migliore fot*uta notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene.

Non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene.

Sai che sono pronta per qualsiasi cosa stasera

Non ho bisogno delle cose fini nella vita

Non importa dove vado, mi sto divertendo, sì

E io, non ho bisogno di sedere nella zona VIP

Al centro della pista, ecco dove sarò

Non ho molto, ma per me è abbastanza, sì.

Sto bene, sì, mi sto sentendo bene

Baby, avrò la migliore fot*uta notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene.

Sto bene

Bene

Sto bene

Non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene.

Quindi ho lasciato perdere, lasciato perdere

Oh na na na na na

No, non mi interessa più, non mi interessa più

Oh na na na na na na

Allora dai, fammi sapere, fammi sapere

Alza le mani, na na na

No, baby, niente ci fermerà stanotte.

Sto bene, sì, mi sto sentendo bene

Baby, avrò la migliore fot*uta notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sto sentendo bene.