Blue (Da Ba Dee) e Auto Blu di Shiva: tutti gli artisti che hanno campionato la hit degli Eiffel 65

Di Fabio Morasca lunedì 30 marzo 2020

Tutti gli artisti che hanno campionato la celebre hit degli Eiffel 65.

Tra le canzoni di produzione italiana più famose e più vendute di tutti i tempi, troviamo sicuramente Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65.

Pubblicata nel 1999, singolo d'esordio della band composta da Jeffrey Jey, Maury e Gabry Ponte, contenuto nel loro primo album intitolato Europop, e diventata, col trascorrere degli anni, un evergreen a tutti gli effetti, Blue (Da Ba Dee), all'epoca, ottenne numeri clamorosi praticamente in ogni parte del mondo, contribuendo al successo mondiale della band che, però, con l'album successivo, Contact!, non riuscì a replicare il successo del primo.

Blue (Da Ba Dee) riuscì ad entrare nella prestigiosa Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, raggiunse la vetta dell'Eurochart Hot 100 Singles e finì al primo posto anche in Australia (triplo Platino), Austria (Platino), Belgio, Canada (Oro), Danimarca (Oro), Finlandia (Oro), Francia (Disco di Diamante con oltre 750mila copie vendute), Germania (cinque Dischi d'Oro), Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi (Oro), Nuova Zelanda (Platino), Norvegia, Svezia (triplo Platino), Svizzera (doppio Platino) e Regno Unito (doppio Platino), senza contare gli altri paesi nei quali finì in top ten.

Essendo una hit mondiale a tutti gli effetti, in questi vent'anni, Blue (Da Ba Dee) è stata campionata da molti artisti.

L'ultimo a farlo è stato Shiva: il rapper milanese ha attinto a piene mani in Blue (Da Ba Dee) per la sua Auto Blu che, pubblicata lo scorso 26 marzo, ha già raggiunto numeri da record: terzo posto nella classifica Fimi dei singoli (con un solo giorno a disposizione), primo posto nella Top 50 Italia e ingresso nella Top 50 Global su Spotify e primo posto su Apple Music e sulle tendenze di YouTube.

Shiva è solamente l'ultimo di tanti artisti nel mondo che hanno utilizzato Blue (Da Ba Dee) per sfornare una nuova canzone. Le canzoni sono molte, a riprova che, a campionare Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65, si va sul sicuro.

Ci siamo divertiti a stilare un elenco, iniziando dai campionamenti più famosi: Superstar (Deal or No Deal) di Wiz Khalifa (2009), Good di David Guetta feat. Bebe Rexha (2017), Sugar di Flo Rida feat. Wynter Gordon (2009), All the Time di Marc Benjamin (2019), Ellos di Ceky Viciny (2019), I'm Blue di Kush Kush (2019), So Blue di Sondr (2019), Some Say di Nea (2019), Mary Jane di sAmi feat. Lil Lano (2019), Ne Reviens Pas di Gradur feat. Heuss L'enfoiré (2019), EXTREME MEME MUSIC MEGAMASHUP 2 di DaymanOurSavior (2018), Memed to Death di Cyranek and Super Srs (2018), Waar Wacht Je Op di Broederliefde (2018), E' Tutto Un Trash di Karmin Shiff e William Solo (2017), Night Like This di MessyPandas (2017), Blue di Sandra Lyng (2016), Blue (Da Ba Dee) di Sound of Legend (2016), Eiffel (Peace Edit) di Mr. Mitch (2016), Piękne Chwile di Cypis (2016), Łajzo di The Returners feat. Gruby Mielzky (2016), Bad Blood di Ten Second Songs (2015), 90's One-Hit Wonders di Chad Neidt (2015), Hijo Del Mal di Ikki e Arce (2015), BLUUU di Mops Bebsky e DJ Pete (2015), Blue di Uzi (2014), Havin My Baby di Jonn Hart feat. Clyde Carson (2013), 90's Megamix di Benny Davis (2013), Cher Sounds Like a Man Robot di R0CKET SAUCE!!! (2013), Feeling So Blue di Michael Mind Project feat. Dante Thomas (2012), I'm Blue di Rob Twizz (2011), 90s Cannon di DJ Plague e DJ Mutante (2011), Blue di Squad-E (2010), Cherepashka di Natali (2009), Tapinha di Naldinho & Bela (2002) e You Spin Me Round di Dandoo (2001).