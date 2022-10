Danti, L’Ultimo Disco è il nuovo album

L’Ultimo Disco è il nuovo progetto da solista di Danti, il rapper e cantante dei Two Fingerz. Il nuovo album dell’artista brianzolo è disponibile dal 21 ottobre ed è stato anticipato dal singolo Power, pubblicato lo scorso 6 ottobre, che vede la partecipazione di Inoki.

L’album è composto da 9 canzoni e caratterizzato da un nutrito parterre di ospiti. Oltre al già citato Inoki, infatti, nell’album troviamo collaborazioni con Biggie Paul, Fritz Da Cat, Nina Zilli, Ghemon, Axos, Boss Doms, Dani Faiv, Warez, Nello Taver e Dj Matrix. Nell’album, è presente anche un cameo di Maccio Capatonda.

Il nuovo album di Danti arriva a circa sette anni di distanza dal suo ultimo progetto ufficiale (La tecnica Bukowski, album dei Two Fingerz pubblicato nel 2015).

In questi anni, però, Daniele Lazzarin (vero nome di Danti) ha lavorato come autore e produttore per molti artisti: J-Ax, Fedez, Nina Zilli, Guè, Caparezza, Max Pezzali, Fabio Rovazzi e Annalisa.

Danti è impegnato anche nella comunicazione e ha lavorato a campagne pubblicitarie conosciute con la sua agenzia creativa. Una di queste campagne ha visto come protagonista Michelle Hunziker.

In quest’album, Danti ha voluto unire le sue principali anime musicali, l’anima rap, l’anima dance e l’anima pop, in una sorta di percorso che riassume la sua carriera musicale, iniziata nel 2007.

Di seguito, la tracklist.

Danti, L’Ultimo Disco: tracklist

1. Vendo tutto feat. Biggie Paul, Fritz Da Cat

2. Power feat. Inoki

3. Vasco a San Siro feat. Nina Zilli

4. Si va a pesca feat. Ghemon, Biggie Paul

5. Esco feat. Axos, Boss Doms

6. Anna

7. Quando non penso feat. Dani Faiv, Biggie Paul

8. Non me ne frega feat. Warez

9. Solo con un tasto feat. Nello Taver, Dj Matrix