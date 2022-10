E’ stato rilasciato, negli store digitali, “Power”, il nuovo singolo di Danti feat Inoki, terzo estratto dell’album “L’ultimo disco” in uscita il 21 ottobre prodotto dalla factory One Fingerz e distribuito da Believe. A seguire potete ascoltare il brano, leggi il testo e significato della canzone, insieme al video ufficiale.

Danti feat. Inoki, Power, Significato canzone

Il brano, prodotto da Biggie Paul, scritto da Daniele Lazzarin (in arte Danti) e Fabiano Ballarin (in arte Inoki) e composto da Paolo

Saraceni- vuole trasmettere un messaggio: l’amore non ha bisogno di soldi, l’amore è gratis, il vero potere sta nella sostanza e non nell’apparenza. Potere che la musica ha il dovere di comunicare e diffondere per smettere di far credere che tutto ciò che brilla funziona di più, ti porta al successo, al rispetto. No, la credibilità si costruisce attraverso altri parametri: comunicare il volersi bene, riuscire a

perdonare, divertirsi insieme

“È la chiave del potere riuscire a perdonare e andare avanti, vi perdono tutti quanti”.

Inoki con le sue barre potenzia ulteriormente il concetto sottolineando come la musica attraverso le buone vibrazioni ti da’ il coraggio e ti apre tutte le porte.

“No non ci servono armi, collane bracciali e diamanti, ci serve soltanto l’amore, la musica i sample i kick e i rullanti. Volo io volo io volo più in alto e non ho bisogno di un jet, non ho bisogno di chiavi, io apro le porte con rap”.

Power, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Power” e ascoltare il pezzo.

Danti feat. Inoki, Power, Testo canzone

I conti te li pagano e le porte te le aprono,

straccio il tuo contratto e lo grido dentro a un megafono

I conti te li pagano e le porte te le aprono,

non è per caso che le cose accadono.

No, no, non ho…

Il nome che avevo inventato,

sì me lo sono ricomprato,

il senso è non perdo la faccia,

piuttosto l’azienda e rifaccio da capo, da capo,

intendo solo chi comanda,

fidati che quando vieni fregato ogni cosa ci tiene a spiegarla.

Mettiamolo in chiaro, qua il vile denaro ti fa diventare uno squalo,

non sai la fatica che faccio quando ti abbraccio mentre ti pugnalo

e quanto mi dispiace faccio girate di pace,

accendo fuochi con Inoki premio nobel per la brace.

Io non voglio dare più la colpa agli altri voglio fare quello che è sbagliato,

fumo come i tori, i miei genitori invece non hanno mai fumato.

È la chiave del potere riuscire a perdonare e andare avanti,

vi perdono tutti quanti, vi mando baci giganti.

Kiss, kiss, kiss, chi se ne frega mi diverto ancora,

sì sì sì sì qui si vola, da da da danti ti ti ti ti, il potere in una parola sola;

Peace.

I conti te li pagano e le porte te le aprono,

straccio il tuo contratto e lo grido dentro a un megafono

I conti te li pagano e le porte te le aprono,

non è per caso che le cose accadono.

No, no, non ho soldi, non ho chiavi

perché il vero potere è avere gratis

No, no, non ho soldi

e non ho chiavi perché il vero potere è amare gratis,

quello è il vero…

In ogni quartiere mi vogliono bene mi portano su,

mi stendono pezzi e tappeti di ogni colore basta non sia blu,

Uh, Uh, ma anche con loro adesso ci parlo,

prima no non ci riuscivo ma adesso ho imparato,

mi hanno obbligato.

Soldi e potere, potere e denaro ma spiegami che me ne faccio,

io vivo soltanto di vibes, e nelle good vibes che trovo il coraggio,

di splendere con un sorriso anche se denti ora ne ho pochi,

Danti da da da Danti, in mezzo ai tanti eccoti Inoki.

Veri più veri del vero, sì vero che il mondo è cambiato un bel po’,

falsi più falsi del falso vi porto soltanto il mio magico flow.

No non ci servono armi, collane bracciali e diamanti,

ci serve soltanto l’amore, la musica i sample i kick e i rullanti.

Volo io volo io volo più in alto e non ho bisogno di un jet,

non ho bisogno di chiavi, io apro le porte con rap.

Tutti questi sacrifici ora pagano

e no non ti parlo di cash, mike mike check, one two test.

Non ho soldi, non ho chiavi

perché il vero potere è avere gratis,

No, no, non ho soldi

e non ho chiavi perché il vero potere è amare gratis,

quello è il vero power.

Di più di più voglio ancora pa pa power,

Di più di più dammi pa pa pa pa power

Di più di più, quello è il vero power, pa pa pa pa.