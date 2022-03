Nell’ultima puntata domenicale di Amici 2022 prima della partenza del serale (previsto il 19 marzo), Sissi ha presentato un nuovo inedito, intitolato Danshari.

Sissi, Danshari, Significato canzone

Danshari racconta la presa di coscienza di un’assenza, di un rapporto finito e di una persona che non è più al nostro fianco. La stanza sembra vuoto, è difficile riconoscere il mondo che ci circonda ma è anche un nuovo inizio, l’occasione per rimettersi al centro dell’attenzione e di iniziare ad amarsi. Nonostante il dolore o i sogni infranti (“Ora mi so fare spazio, Ti ho lasciato senza fiato, Sono una tempesta e mi sento, Libera senza di te, Danshari.”).

Sissi, Danshari, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Danshari, il brano di Sissi, cantante di Amici 2022.

Danshari, Testo canzone

Sai che ho buttato i tuoi vestiti,

tanto non li metterei.

Con una lista di domande

a cui non risponderai.

La notte mi sveglio ancora,

non posso passarci sopra.

C’erano i sogni, mi hanno seguito

nel caos.

Sono sola e riempi questa stanza,

il vento muove rami dietro al vetro.

Sento come squali nella pancia.

Io sono qui.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te.

Danshari.

Potrei continuare a scommettere,

Giocarmi le stelle.

Che questo è il momento di scegliere.

Guardami,

Non cado più.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te

Danshari.

Tra di noi non conta la distanza.

La tristezza l’ho lasciata indietro,

pesa quando è il tempo che ci manca.

Ricordati.