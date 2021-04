E’ disponibile, da oggi, in streaming “Da sola (con me)“, il nuovo brano inedito di Enula, concorrente ad Amici 20.

Enula è entrata nel talent show dopo aver vinto una sfida con Letizia, nella puntata del programma andata in onda a dicembre 2020. Ha 22 anni, è nata a Magenta e ha lavorato come cameriera da quando aveva 14 anni per cercare la sua indipendenza. Ha vissuto per amore in Costa Rica.

Il brano “Da sola (con me)” è una dichiarazione di indipendenza, di volontà di stare da sola, di conoscersi, di apprezzare la solitudine, fino all’esplicita dichiarazione del ritornello: “Io non ho bisogno di te”. Perché, nel brano, quasi cantato sussurrato, c’è la consapevolezza di amarsi senza il riscontro di un altro e, anzi, di sentirsi ancora più forte “da sola (con me)”

Qui sotto potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, il testo di “Da sola (con me)” di Enula

Enula, Da sola (con me), Testo

I ricordi che provengono da laggiù

e hanno soltanto

qualche sbaglio in più

di quelli che fai tu

di quelli che vuoi di più

basta soltanto

qualche sbaglio in più

Io sono una donna

e ho capito che

non ho bisogno di te

io non ho bisogno di te

I rumori che

provengono da lassù

hanno soltanto

qualche nuvola in più

di quelle che hai tu

che se non le vuoi più

basta soltanto qualche favola in più

Io sono una donna

e sola con me

non ho bisogno di te

io non ho bisogno di te

Ho un cuore un po’ fragile dentro di me

che fa un po’ casino

si sente diverso dagli altri perché

è un po’ bambino

e ora è già tardi per tutti

per me

è solo mattino

Io sono una donna

da sola con te

io sono una donna

e ho capito che

non ho bisogno di te

io non ho bisogno di te