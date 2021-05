Cutthroat, insieme a “Follow You“, segna il ritorno con prime canzoni degli Imagine Dragons. La coppia di brani funge anche da singoli di debutto della band per il loro quinto album in studio. La canzone si concentra su una lotta interiore, in cui sopravviverà solo una versione di se stessi.

“Cutthroat” segna un nuovo capitolo dell’evoluzione della band, attingendo alle loro radici hard-rock. Prima del rilascio ufficiale, una serie di quattro video criptici è stata pubblicata sugli account dei social media della band.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone.

Imagine Dragons, Cutthroat, Lyrics

[Verse 1]

I’ve been waiting patiently

I built this tower quietly

And when my well of Wellbutrin is

Running dry of serotonin

I can say things I don’t mean

Or maybe it’s the truth in me

I feel it building, bubbling up

My t-t-time is up

[Pre-Chorus]

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

And I promise you

[Chorus]

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

Only one of us

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

Only one of us

Only one of us gon’ make it out alive

[Verse 2]

I’ve been making my Gethsemane

Since I was young, my ancestry (Cutthroat)

Was marching martyrdom across the

Radadada dumbla plains of Utah (Cutthroat)

I can’t lie, I’ve been played

By powerful pеople who get their way

But I, in timе, will climb my mountain

I, in time, will rise

[Pre-Chorus]

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

And I promise you

[Chorus]

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

Only one of us

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

Only one of us

Only one of us gon’ make it out alive

[Outro]

Try me!!

Try me!!

(Ra-da-da-da-da-da-da-da)

Cutthroat!!

Only one of us, only one of us, not you (Cutthroat)

Only one of us, only one of us

Only one of us

Get on the knee, get on the knee

Get on the knee, get on the knee

Get on the knee, get on the knee

Get on the knee, get on the knee

Cutthroat (Get on the knee)

Cutthroat (Get on the knee)

Cutthroat (Get-get-get, get-get-get)

Cutthroat

Ho aspettato pazientemente

Ho costruito questa torre in silenzio

E quando il mio pozzo di Wellbutrin è

sta prosciugando la serotonina

Posso dire cose che non intendo

O forse è la verità in me

Lo sento crescere, ribollire

Il mio tempo è scaduto

Sono così (frainteso) (-un)

Ma vivo per questo (-der), i miei soldi sono buoni (-capisco)

E sono venuto per vincere (Mis-), quindi sali su (-un)

E te lo prometto

Solo uno di noi ne uscirà vivo e non sei tu (spietato)

Solo uno di noi

Solo uno di noi ne uscirà vivo e non sei tu (spietato)

Solo uno di noi

Solo uno di noi ne uscirà vivo

Sto facendo il mio giardino di Getsemani

Da quando ero giovane, la mia discendenza (Spietata)

Stava marciando il martirio attraverso

le pianure di Radadada dumbla nello Utah (Spietato)

Non posso mentire, sono stato ingannato

Da persone potenti che ottengono ciò che vogliono

Ma io, col tempo, scalerò la mia montagna

Io, col tempo, mi rialzerò

Sono così (frainteso) (-un)

Ma vivo per questo (-der), i miei soldi sono buoni (-capisco)

E sono venuto per vincere (Mis-), quindi sali su (-un)

E te lo prometto

Solo uno di noi ne uscirà vivo e non sei tu (Spietato)

Solo uno di noi

Solo uno di noi ne uscirà vivo e non sei tu (Spietato)

Solo uno di noi

Solo uno di noi ne uscirà vivo

Mettimi alla prova!!

Mettimi alla prova!!(Ra-da-da-da-da-da-da-da)

Spietato !!

Solo uno di noi, solo uno di noi, non tu (Spietato)

Solo uno di noi, solo uno di noi

Solo uno di noi

Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio

Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio

Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio

Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio

Spietato (mettiti in ginocchio)

Spietato (mettiti in ginocchio)

Spiegato (Get-get-get, get-get-get)

Spietato