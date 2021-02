Ivano Michetti, chitarrista e volto storico dei Cugini di Campagna, fondati dal fratello gemello Silvano, e Nick Luciani, cantante romano che è stato la voce del gruppo per vent’anni (dal 1994 al 2014) sono riusciti finalmente a chiarirsi dopo anni di incomprensioni e di botta e risposta a mezzo stampa.

La pace tra Ivano Michetti e Nick Luciani avverrà in diretta televisiva, durante la puntata di Live-Non è la D’Urso, il talk show di Barbara D’Urso, che andrà in onda domenica 28 febbraio, in prima serata su Canale 5.

Probabilmente, la pace è stata favorita anche dai recenti problemi di salute che Ivano Michetti ha avuto negli ultimi mesi: il chitarrista, infatti, ha avuto un ictus e, successivamente, è stato sottoposto ad un’operazione al cuore per due volte. Ivano Michetti è stato in coma per 15 giorni ed è intervenuto tramite collegamento, avvenuto in un altro programma condotto da Barbara D’Urso, Domenica Live, mostrandosi in buone condizioni di salute.

Tornando alla querelle tra Nick Luciani e Ivano Michetti, le incomprensioni iniziarono nel 2014 quando il cantante decise di lasciare il gruppo a causa di divergenze artistiche, accusando il gruppo di “mancanza di collaborazione, prove, allestimento” (notizia riportata da TgCom24) che si ripercuoteva sulla qualità degli spettacoli.

Nel 2016, arrivò un nuovo sfogo di Nick Luciani che accusò Ivano Michetti di ostacolare la promozione del suo primo album da solista (notizia riportata da Il Mattino).

Un altro pomo della discordia era l’utilizzo del marchio “Cugini di Campagna” che Nick Luciani non poteva più usare. Al termine di un’esibizione, il cantante si trovò anche i Carabinieri sotto il palco a causa di una diffida (notizia riportata da TgCom24).

Nel corso degli ultimi anni, il cantante, sempre ospitato nei programmi di Barbara D’Urso, ha spesso parlato di come sia cambiata la sua vita, soprattutto dal punto di vista economico. Nick Luciani ha dichiarato a Pomeriggio Cinque di aver svolto tanti lavori negli ultimi anni.

Ivano Michetti e Nick Luciani si metteranno tutti questi dissidi alle spalle nella puntata di domani di Live-Non è la D’Urso.