Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, e ha subito due operazioni al cuore.

E’ successo tutto il 22 settembre, come raccontato dalla moglie:

“Pensavamo fosse una cosa lieve, invece era un ictus. L’ho trovato al bordo del letto, era incosciente ma cosciente… Capiva e non capiva. Ha toccato il braccio e ho capito immediatamente…”

La donna ha ricordato quei difficili momenti, senza capire subito l’entità di quello che era accaduto. Ha avuto un ictus e ha subito una doppia operazione al cuore.

Ivano è intervenuto in collegamento a Domenica Live, dall’ospedale.

“Rossella, quanto sei bella…” ha esordito così, vedendo la moglie.

“Ringraziando Dio riesco a muovere la gamba e il braccio destro. E’ stato un miracolo. Non sono propenso al pianto…”

E’ stato 15 giorni in coma ma adesso, fortunatamente, nel corso dei mesi, le condizioni sono migliorate. Dopo una clip dei più grandi successi in tv e nella musica, il cantante ricorda:

“Il Grande Fratello, dove eravamo ospiti grazie a te, aveva vinto contro Sanremo… “

Quando si è svegliato dal coma, Ivano aveva problemi nel parlare ma oggi

“Curatevi, non fumate, non fate gli stravizi…” ha chiesto lui, in collegamento “Per fortuna è andato tutto bene”

Per lui, poi, una sorpresa: un video di Silvano dei Cugini di Campagna:

“Sei stato quasi miracolato, volevo tranquillizzarti dicendoti che va tutto bene. L’artista sei tu, ti aspetto a braccia aperte per continuare questo nostro percorso artistico che durerà per tanti anni”

Ivano ammette la difficoltà di non poter vedere la moglie e nessun altro per questioni legate al Covid. Un momento difficile che lo commuove, soprattutto nel rivedere la compagna Rossella in collegamento tv.

Era stata proprio Barbara d’Urso, a Pomeriggio 5, a parlare per prima di quanto era accaduto al cantante, annunciando così la sua presenza nella puntata di oggi di Domenica Live: