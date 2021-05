E’ uscito nelle sale cinematografiche e a noleggio su Disney Plus, Crudelia, il live action interpretato da Emma Stone che racconta l’origine del villain della celebre storia de “La carica dei 101”.

Ecco la trama della pellicola, come puntualmente raccontata dai cugini di Cineblog:

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone recita in “Crudelia” della Disney, un nuovissimo film live-action sugli esordi ribelli di uno dei cattivi più famosi e notoriamente alla moda, la leggendaria Crudelia de Mon. “Crudelia”, ambientato nella Londra degli anni ’70 nel mezzo della rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il fascino di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente ricca, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa che conosciamo

Insieme alla storia e alla trama raccontata, un ruolo importantissimo è stato affidato alla colonna sonora che è formata da due versioni differenti. La prima vede le musiche curate e composte da Nicholas Britell mentre la seconda include i brani inseriti nella soundtrack. Celebri e importanti i pezzi che, oltre al brano creato appositamente da Florence + The Machine (“Call me Cruella”) vede presenti Nina Simone (“Feeling Good”), i Bee Gees (“Whisper Whisper”) e i Queen (“Stone Cold Crazy”, nella version2 rimasterizzata del 2011).

Potete ascoltare le canzoni presenti in “Crudelia” qui sotto. Sono 15 tracce (e vi ricordiamo il doppiaggio dei Maneskin con la voce di Damiano in una scena della pellicola con la cover di “I wanna be your dog”).