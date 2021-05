E’ disponibile nelle sale dei cinema italiani, “Crudelia“, il film interpretato da Emma Stone, fra poche ore anche in streaming su Disney Plus. E nella versione italiana della pellicola, ci sono anche i Maneskin, freschi trionfatori dell’Eurovision Song Contest 2021. La band è impegnata nel doppiaggio e Damiano ha prestato la sua voce in una scena nel brano “I wanna be your dog“.

Vi riportiamo la trama di Crudelia, come raccontata dai cugini di Cineblog:

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone recita in “Crudelia” della Disney, un nuovissimo film live-action sugli esordi ribelli di uno dei cattivi più famosi e notoriamente alla moda, la leggendaria Crudelia de Mon. “Crudelia”, ambientato nella Londra degli anni ’70 nel mezzo della rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il fascino di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente ricca, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa che conosciamo.

Damiano dei Maneskin, nella pellicola, presta la sua voce per interpretare un passaggio della cover di “I wanna be your dog” dei The Stooges.

Nel film, Crudelia (Emma Stone) e le sue amiche mettono in scena una trovata pubblicitaria all’ultima mostra di moda della Baronessa (Emma Thompson) che costringe il pubblico a fuggire dalla sala. La folla corre dritta in un concerto punk rock per strada con Artie (e la voce di Damiano) che canta questa cover della canzone degli Stooges mentre Crudelia posa sul palco indossando un cappotto di finta pelliccia dalmata.

Qui sotto la versione originale della canzone reinterpretata da Damiano dei Maneskin.

[Verse 1]

So messed up, I want you here

In my room, I want you here

Now we’re gonna be face-to-face

And I’ll lay right down in my favorite place

[Chorus]

And now I wanna be your dog

Now I wanna be your dog

Now I wanna be your dog

Well, c’mon!

[Verse 2]

Now I’m ready to close my eyes

And now I’m ready to close my mind

And now I’m ready to feel your hand

And lose my heart in the burning sands

[Chorus]

And now I wanna be your dog

Now I wanna be your dog

Now I wanna be your dog

Well, c’mon!

Così incasinato, ti voglio qui

Nella mia stanza, ti voglio qui

Ora saremo faccia a faccia

E mi sdraierò nel mio posto preferito

E ora voglio essere il tuo cane

Adesso voglio essere il tuo cane

Adesso voglio essere il tuo cane