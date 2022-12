Cristina d’Avena ospite della festa di Fratelli d’Italia, ma i fan non la prendono bene…

Il partito guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si sta questo periodo d’oro e in occasione dei 10 anni dalla sua fondazione ha programmato tre giorni di festa a Piazza del Popolo a Roma. L’edizione 2022 di Atreju durerà tre giorni, dal 15 al 17 dicembre, e vedrà avvicendarsi sul palco della famosa piazza romana tanti politici di Fratelli d’Italia, incluso il Presidente del Consiglio che parlerà ai suoi sostenitori sabato pomeriggio, e tanti ospiti. Tra questi, è emerso nelle ultime ore, ci sarà anche Cristina d’Avena.

L’annuncio a sorpresa è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento dal titolo “10 anni di amore per l’Italia”. Non esiste una locandina ufficiale dell’evento, ne un programma da consultare e la diretta interessata, da sempre amata da grandi e bambini, non ha pubblicizzato la sua partecipazione sui canali social.

🔴 Conferenza stampa di presentazione del decennale di Fratelli d’Italia: dieci anni di amore per l’Italia. Posted by Fratelli d'Italia on Tuesday, December 13, 2022

Eppure il nome è stato fatto da Giovanni Donzelli e questo è bastato a scatenare l’ira e la delusione dei fan di Cristina d’Avena, che non si aspettavano un appoggio così plateale al partito di destra guidato da Meloni. A gettare benzina sul fuoco è stata la manager di Cristina d’Avena, la sorella Clarissa, secondo la quale “Cristina ha una forte simpatia per Giorgia Meloni“.

La delusione dei fan di Cristina d’Avena

Da ore su Twitter migliaia di fan di Cristina d’Avena stanno manifestando tutto il proprio dissenso di fronte a quella che è a tutti gli effetti una presa di posizione della famosa interpreta che in questi giorni sta promuovendo il suo nuovo disco, 40 – Il Sogno Continua, che vede Cristina duettare anche con Orietta Berti, Lorella Cuccarini e Myss Keta.

Cristina D'Avena amica dei fascisti non ce lo meritavamo. pic.twitter.com/i6lj0VBV77 — Porno (@PornoNoblogs) December 13, 2022

Buonasera ragazzu e benvenutu a questa lezione di lettura parafrasi e reinterpretazione del brano “Volevo un gatto nero” di Cristina d’Avena pic.twitter.com/dgp4BavzbS — giuseppe (@circvles) December 14, 2022

Cristina D'Avena che va a cantare alla festa di Fratelli d'Italia è l'ennesima prova della totale incapacità del gay italiano di scegliersi icone dignitose del ruolo. — Fabio (@fab_brink) December 14, 2022

Avete mai visto Cristina D'Avena ad un Pride? È mai stata madrina? 👀 https://t.co/SokNBK4Ium — Crostino 💜 (@iosonomuma) December 14, 2022

Cristina D’Avena in tendenza su Twitter dopo la notizia della sua partecipazione alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. La cantante si esibirà giovedì 15. pic.twitter.com/4Yi2meoAr6 — Trash Italiano (@trash_italiano) December 14, 2022

Cristina D’Avena prima e dopo la festa di fratelli d’Italia pic.twitter.com/pj2kvc4NOR — Conrad_956 (@conrad_956) December 14, 2022

Quindi Cristina D'Avena, una che è proprio cresciuta in Fininvest/Mediaset, è una simpatizzante di quelli di destra? E chi lo avrebbe mai detto? https://t.co/e1KiGalISY — Giova (@epizeusi) December 14, 2022

Comunque dopo Cristina D'Avena e Pino Insegno devo dire che sono abbastanza riconoscente ai miei genitori. Quando ero bambino non mi hanno mai permesso di guardare Mediaset e ora capisco il perché ❤️#cristinaDavenaisoverparty #cristinadavena — Crostino 💜 (@iosonomuma) December 14, 2022

Scusate. E' una barzelletta? Non la capisco.https://t.co/EGIdfftMVw — Luigi Bicco (@LuigiBicco) December 14, 2022

Diciamo addio (metaforicamente) anche a Cristina D'Avena. — 𝓦𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓦𝓸𝓶𝓪𝓷 🦋🦄 (@Ainely88) December 14, 2022

Cristina d'Avena amica dei fascisti quando la sua fanbase è costituita per la maggior parte da froci è un po' l'equivalente italiano di Katy Perry che vota per i repubblicani https://t.co/9bRJyJYGPP — Ivan Karamazov kinnie (@mistarmistyeyed) December 14, 2022

#CristinaDAvena, la cantante delle immortali sigle per bambini, partecipa al decennale del partito di Giorgia Meloni e il web non ci sta

https://t.co/TbiG52Wi8l — Wired Italia (@wireditalia) December 14, 2022

Cristina d’Avena dovrebbe esibirsi sul palco di Piazza del Popolo nella giornata di giovedì 14 dicembre, ma chissà se dopo le polemiche esplose nelle ultime ore l’artista confermerà o meno la propria partecipazione all’evento di Fratelli d’Italia.