Cristina D’Avena, in questo 2022, sta festeggiando i suoi 40 anni di carriera. A partire dal prossimo 25 novembre, sarà disponibile 40 – Il Sogno Continua, un cofanetto composto da 3 cd nella versione Standard e da ben 5 cd nella versione Deluxe. L’album è già disponibile in pre-order.

In questo nuovo cofanetto, i fan di Cristina D’Avena troveranno nuovi duetti con i più famosi cantanti della scena musicale italiana, numerosi inediti, rarità, chicche che i fan della cantante reclamano da molto tempo, le sigle dei cartoni animati più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e anche le canzoni tratte dalle serie televisive nelle quali la D’Avena ha recitato, andate in onda sulle reti Mediaset negli anni ’80 e ’90.

Questo nuovo progetto arriva dopo il grande successo ottenuto con i due album di duetti, pubblicati nel 2017 e nel 2018.

Cinque anni fa, infatti, Cristina D’Avena pubblicò l’album Duets – Tutti cantano Cristina, collaborando con molti artisti italiani: J-Ax, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Loredana Bertè, Baby K, Arisa, Annalisa, Emma, Michele Bravi, Elio, La Rua, Noemi, Benji & Fede, Chiara Galiazzo, Ermal Meta e Alessio Bernabei. L’album debuttò al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti, ottenendo anche la certificazione di Disco di Platino.

Cristina D’Avena replicò l’esperimento l’anno dopo, nel 2018, con l’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, realizzato in collaborazione con un’altra folta schiera di cantanti italiani e non solo: Patty Pravo, Fabio De Luigi, Fabrizio Moro, Dolcenera, Elisa, Malika Ayane, Elodie, Lo Stato Sociale, Il Volo, The Kolors, Federica Carta, Alessandra Amoroso, Max Pezzali, Le Vibrazioni, Carmen Consoli, Nek e Shade. Quest’album raggiunse il terzo posto nella classifica FIMI relativa agli album e ottenne un Disco D’Oro.

La carriera di Cristina D’Avena come interprete di sigle ebbe inizio nel 1982, con la sigla del cartone animato giapponese Pinocchio (dal titolo Bambino Pinocchio) e con un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5.

Da allora, Cristina D’Avena è l’unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente in tv, ininterrottamente dai primi anni ’80 ad oggi, almeno una volta al giorno.