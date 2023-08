È stato annunciato nei giorni scorsi, sui social, con un trailer e la voce narrante dell’attore Francesco Montanari, “Cracovia pt.4”, nuovo brano e quarto capitolo di un percorso intrapreso nel 2016 da Il Tre. Nome d’arte di Guido Senia, romano, classe ’97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica, ha esordito con il suo primo album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino.

A seguire il trailer e il testo:

“Le leggende nascono quando vengono compiute imprese straordinarie, che sono tramandate di generazione in generazione, il tempo è ciclico, ma non c’è futuro senza passato quindi è ora de fini quello che avremo cominciato. Uomo, animale, treno, nun importa, quello che importa è che oggi come quattro anni fa la gente sappia che sta per risuccede ngran casino. Ogni volta che mi colpiscono, che tentano di farmi crollare, che mi danno per finito io rinasco dalle ceneri come una fottuta fenice , il mio cuore è puro ma la mia testa è in guerra e voi mettetevi l’anima in pace e andate a dire a tutti che mo so c*zzi, la saga continua e questa è CRACOVIa pt 4”.

Cracovia, Pt. 4, Ascolta la canzone, significato e video

Cracovia pt.4 continua questo percorso e il singolo è pensato quasi come un film e non come una canzone. Sia a livello di beat che dal punto di vista musicale è un pezzo da battaglia, dove, tra gli esercizi di stile, i giochi di parole e la velocità di parola, finisce a prendersela con alcuni “nemici”. Tra termini ricercati, personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, tra supereroi e storie, in un brano quasi fiabesco, nessun messaggio arriva per caso.

Questo nuovo brano rappresenta la presentazione del suo nuovo album di inediti di prossima uscita.

Potete ascoltare la canzone in streaming, a seguire, cliccando qui il video ufficiale del brano.

Il Tre, Cracovia, Pt. 4, Testo della canzone

Attenzione, questa non è un’esercitazione

Questa è Cracovia parte 4

Eoh

Fra’, rinasco dalle ceneri tipo fenice

Brucio la mia cicatrice

Mani sporche di vernice

Per fare un quadro serve la cornice

Uoh, sento una voce che dice:

“Falli soffrire con una mitragliatrice”

Ora vi faccio chiudere la bocca

Chiedimi se sono felice

Non sono umano

Ho mille skills come Iron Man, faccio lo slalom

Incorreggibile Lupin, sono affamato

Uoh-uoh-uoh-uoh, mi sono armato

Preparo il fiato

Bello, mi ripresento, è passato tanto tempo

Ti sono mancato, rispondi: “Certo”

Presto che mi diverto

Quando ti prendo, ti smembro

Sono hardcore come Manson (Ah)

Pensano che mi prendano

Ma non reggono il peso di come rappo

Poi dopo stendo il cellofan

E li mando in cielo, dico davvero (Uoh-uoh)

Vieni a vedere come li elimino

Li mastico, li faccio sparire come un alligatore

Prendo a picconate la tua faccia come un minatore

Sto con un fucile sul mio tetto come un tiratore

Scendo come Assassin’s Creed quando cade il sole

Carico i fucili per la stagione di caccia

Battimi le mani, puoi dire di essere Batman

Mi avete portato via la pace, faremo la guerra

Tanto finirete sotto terra (Ciao, ciao-ciao)

Sono il padrone di questa merda

La fortuna si toglie la benda, lo vedo che mi tenta

Sono bagnato pieno di benza

Mi leccavi sopra la mia testa come i punkabbestia

Prima c’era calma, adesso c’è la tempesta

Nella mano un’arma, uccido la mia coscienza

Io sono sia alfa che zeta, sia che gamma che beta

Tiro via la spada dalla pietra

Zitto, devi stare zitto

Quando rappa Guido senti l’arma del delitto

Sono ricco, tu fammi uno squillo

Quando fai metà delle cose che ho fatto io

Sono Dio sceso in terra (Oh), io sono leggenda (Oh)

È la profezia (Oh), io sono il profeta (Oh)

Gli altri possono parlare, mi fate una sega (Oh, oh, oh, oh, oh)

Fotte una sega

Non sono umano

Ho mille skills come Iron Man, faccio lo slalom

Incorreggibile Lupin, sono affamato

Uoh-uoh-uoh-uoh, mi sono armato

Preparo il fiato (Eoh)

L’hai capito? Sono Godzilla

Come dice Nico, fra’, sono God-killa

Spacco botilia, ammazzo familia

Di più di me tu c’hai solo l’invidia

Uoh, uoh, gridano: “Uoh”

Prendo il microfono e poi senti: “No, no, no”

Questi si fanno le foto coi soldi che rubano a loro

Sì, la mia strada è lunghissima, ma c’ho una minchia durissima

Non ho studiato sui libri fisica quantistica

Faccio ‘sta roba che pizzica, pizzica, uh

Al sud mi gridano: “Mizzega”

Voi fate a pizze, fra’, mentre il mio conto moltiplica

Io mi presento in politica

E se non mi voti, frate’, sono il primo che litiga

Questa roba mi ha ucciso

Io non sono mai cambiato, però sono impazzito (No, no, no)

Devo essere il primo

Non sono come, quando, dove, però, giuro, ci arrivo (Ci arrivo)

Ero solo un bambino

Ora io sono cresciuto e tu rimani un fallito

‘Sto mondo mi fa schifo

Se penso che fuori c’è qualcuno che mi parla in corsivo

Io mi sacrificherò

Non mi toccare sennò mi sanificherò

Spacco di brutto, lo so

Tu puoi portarmi una palla di profiterole

Difendo come Puyol

Questo è per chi vuole avere di più, ma non può

Io non ho fan, ho amici che gridano: “Bro, bro, bro”

Non sono umano (Oh)

Ho mille skills come Iron Man, faccio lo slalom (Uoh-uoh)

Incorreggibile Lupin, sono affamato (Uoh-uoh)

Uoh, uoh, uoh, uoh, mi sono armato (Uoh-uoh)

Preparo il fiato