Dopo la tappa annullata a Livorno per problemi di salute, i fan erano in ansia per il possibile rinvio anche della data in programma sabato 23 novembre 2024 a Pesaro. Ma tutto è ben quel che finisce bene e Laura Pausini ha rivelato, via social, che il concerto è confermato: “Sono guarita! Ci vediamo a Pesaro domani sera!“.

Nei giorni scorsi, aveva, invece, annunciato lo spostamento del live a Livorno, a causa del suo stato influenzale:

Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma… dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto 😵‍💫

Purtroppo il concerto previsto domani a Livorno al Modigliani Forum è posticipato al 23 dicembre… Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno. 🥺 INFO: I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

In alternativa, per chi volesse chiedere il rimborso del biglietto per il live di Livorno potrà farlo entro e non oltre il 27 novembre 2024.

La scaletta delle canzoni di Laura Pausini a Pesaro, concerto 23 novembre 2024

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 23 novembre 2024.