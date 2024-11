Niente concerto di Laura Pausini al Modigliani Forum di Livorno previsto per questa sera, 21 novembre 2024. La cantante ha annunciato, nelle scorse ore, la decisione (obbligata) di rinviare la data prevista stasera. Ecco le parole condivise via social:

Instagram VS Reality –

Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma… dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto 😵‍💫

Purtroppo il concerto previsto domani a Livorno al Modigliani Forum è posticipato al 23 dicembre… Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno. 🥺

INFO: I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

In alternativa, per chi volesse chiedere il rimborso del biglietto per il live di Livorno potrà farlo entro e non oltre il 27 novembre 2024.