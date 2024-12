Nuova data per il tour di Gianna Nannini nel Palasport italiani dopo il successo europeo. La cantante stasera sarà in concerto alla Inalpi Arena di Torino per intrattenere i fan con i suoi successi più noti della sua carriera, inclusi i pezzi più recenti. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi.

Scaletta canzoni di Gianna Nannini a Torino, concerto 16 dicembre 2024

La scaletta delle canzoni del concerto di Gianna Nannini a Torino su Soundsblog.it.

1983

Primadonna

Silenzio

Filo spinato

Radio baccano

Scandalo

Ragazzo dell’Europa

Lento lontano

Fenomenale

Profumo

Un giorno disumano

Notti senza cuore

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Hey bionda

Bello e impossibile

Latin Lover

America

Outro (Aria)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Gianna Nannini a Torino, alla Inalpi Arena. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

In auto:

Da Milano o dalle città a est di Torino (A4 Milano-Torino):

Prendi l’autostrada A4 in direzione Torino.

All’altezza di Torino, prendi l’uscita Corso Giulio Cesare.

Segui le indicazioni per il Pala Alpitour o lo Stadio Olimpico, che si trovano nelle vicinanze della Inalpi Arena.

Da sud (A21 Piacenza-Torino):

Prendi l’autostrada A21 in direzione Torino.

Segui le indicazioni per l’uscita verso la Tangenziale Sud.

Prendi l’uscita per Corso Unità d’Italia e prosegui verso il quartiere Santa Rita, dove si trova l’arena.

Da ovest (A32 Frejus-Torino):

Segui l’autostrada A32 verso Torino.

Prendi la Tangenziale di Torino e segui le indicazioni per la zona Lingotto o Santa Rita.

Con i mezzi pubblici:

Tram:

Prendi la linea 4 in direzione Piazza Bengasi e scendi a Corso Unione Sovietica. Da lì è possibile camminare fino all’arena.

Autobus:

Puoi prendere il bus linea 10 o linea 17 che fermano nelle vicinanze.

In particolare, scendere alle fermate Corso Unione Sovietica o Via Filadelfia e camminare fino all’arena.

L’Inalpi Arena si trova nella zona del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Santa Rita), vicino allo Stadio Olimpico e al Pala Alpitour.