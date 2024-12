Gianna Nannini è attesa in concerto al Mandela Forum a Firenze mercoledì 18 dicembre 2024.

Gli straordinari live che segnano il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa -prodotti da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys- vedranno Gianna irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.

Il pubblico di Gianna Nannini è pronto a scatenarsi su hit del calibro di “Fotoromanza”, “I maschi”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “America”. Non mancheranno i successi estratti dall’ultimo album come “1983”, “Silenzio”, “Filo spinato” e “Io voglio te”. La direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e uno straordinario Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

La scaletta delle canzoni di Gianna Nannini a Firenze, concerto 18 dicembre 2024

Su Soundsblog.it la scaletta delle canzoni del concerto di Gianna Nannini.

1983

Primadonna

Silenzio

Filo spinato

Radio baccano

Scandalo

Ragazzo dell’Europa

Lento lontano

Fenomenale

Profumo

Un giorno disumano

Notti senza cuore

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Hey bionda

Bello e impossibile

Latin Lover

America

Outro (Aria)

Orario, quando inizia il concerto di Gianna Nannini a Firenze?

Il concerto di Gianna Nannini a Firenze inizierà alle 21.

Biglietti e prezzi per il concerto di Gianna Nannini a Firenze

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti. Si parte da 49 euro per il quinto settore fino a 72 euro per il terzo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Mandela Forum a Firenze sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Dall’autostrada A1:

Esci a “Firenze Sud”.

Segui le indicazioni per il centro città o per lo stadio. Il Mandela Forum si trova vicino allo Stadio Artemio Franchi.

Dopo l’uscita, continua per il viale Europa e segui le indicazioni per il Mandela Forum (è ben segnalato).

Parcheggio:

Nelle vicinanze ci sono parcheggi, ma potrebbe essere affollato durante eventi, quindi conviene arrivare con un po’ di anticipo. Spesso il Parcheggio Albereta e il Parcheggio Stadio sono tra i più utilizzati in zona.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella:

Prendi la Linea 17 dell’autobus (direzione Viale Verga) e scendi alla fermata “San Gervasio”. Da lì il Mandela Forum è raggiungibile a piedi in pochi minuti.

In alternativa, puoi prendere la Linea 20 e scendere alla fermata “Sandro Pertini”.

Dalla Tramvia:

La tramvia non arriva direttamente al Mandela Forum, quindi dalla Stazione SMN puoi prendere il tram fino alla fermata Valfonda – Stazione, quindi proseguire con un autobus urbano come il 17 o 20.