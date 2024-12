Dopo aver inaugurato con una serie di sold out il suo ritorno live nei palazzetti più importanti d’Europa, il Sei nell’anima tour – European Leg di Gianna Nannini arriva finalmente in Italia. Al via la seconda parte della leg indoor con il rock show in programma stasera, giovedì 12 dicembre, all’Unipol Forum di Milano.

I live vedranno Gianna irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.

Scaletta canzoni di Gianna Nannini a Milano, concerto 12 dicembre 2024 al Forum di Assago

Il pubblico di Gianna Nannini è pronto a scatenarsi su hit del calibro di “Fotoromanza”, “I maschi”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “America”. Non mancheranno i successi estratti dall’ultimo album come “1983”, “Silenzio”, “Filo spinato” e “Io voglio te”. La direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e uno straordinario Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

L’intro dello show è un potente estratto del brano Ottava vita, recitato e non cantato dalla voce irriconoscibile e graffiata dell’artista, che sulle note di 1983 accende l’entusiasmo del pubblico avvolta da un completo in pelle customizzato, firmato Christian Dior, che cura in esclusiva ogni cambio abito. Presenti in scaletta i brani più intensi dell’ultimo album di inediti, SEI NEL L’ANIMA (da Silenzio a Lento lontano, da Filo spinato a Io voglio te), ma non mancano le hit di una carriera di grandissimi successi: Profumo, I maschi, Fotoromanza, Meravigliosa Creatura, eseguita con una intro da brividi a cappella e un assolo di batteria che fa scuola, e ancora Sei nell’anima, Bello e impossibile, Latin Lover. Una carrellata senza soluzione di continuità che si chiude in up regalando una splendida versione di America con cui Gianna saluta il pubblico inchinandosi in fila con la sua band..

1983

Primadonna

Silenzio

Filo spinato

Radio baccano

Scandalo

Ragazzo dell’Europa

Lento lontano

Fenomenale

Profumo

Un giorno disumano

Notti senza cuore

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Hey bionda

Bello e impossibile

Latin Lover

America

Outro (Aria)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per la data del 12 dicembre 2024, clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.