Continua il tour di Gianna Nannini attesa questa sera, 14 dicembre 2024, al Mandela Forum a Firenze. La cantante porterà sul palco i successi più amati e noti della sua carriera insieme ai brani più recenti, in un viaggio imperdibile nei decenni della sua carriera invidiabile. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, informazioni su orario e biglietti, come arrivare al Forum in auto e con i mezzi.

Scaletta canzoni Gianni Nannini a Firenze, concerto 14 dicembre 2024

1983

Primadonna

Silenzio

Filo spinato

Radio baccano

Scandalo

Ragazzo dell’Europa

Lento lontano

Fenomenale

Profumo

Un giorno disumano

Notti senza cuore

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Hey bionda

Bello e impossibile

Latin Lover

America

Outro (Aria)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data del 14 dicembre al Mandela Forum a Firenze. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Mandela Forum a Firenze sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Dall’autostrada A1:

Esci a “Firenze Sud”.

Segui le indicazioni per il centro città o per lo stadio. Il Mandela Forum si trova vicino allo Stadio Artemio Franchi.

Dopo l’uscita, continua per il viale Europa e segui le indicazioni per il Mandela Forum (è ben segnalato).

Parcheggio:

Nelle vicinanze ci sono parcheggi, ma potrebbe essere affollato durante eventi, quindi conviene arrivare con un po’ di anticipo. Spesso il Parcheggio Albereta e il Parcheggio Stadio sono tra i più utilizzati in zona.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella:

Prendi la Linea 17 dell’autobus (direzione Viale Verga) e scendi alla fermata “San Gervasio”. Da lì il Mandela Forum è raggiungibile a piedi in pochi minuti.

In alternativa, puoi prendere la Linea 20 e scendere alla fermata “Sandro Pertini”.

Dalla Tramvia:

La tramvia non arriva direttamente al Mandela Forum, quindi dalla Stazione SMN puoi prendere il tram fino alla fermata Valfonda – Stazione, quindi proseguire con un autobus urbano come il 17 o 20.