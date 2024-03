La scaletta delle canzoni di Gazzelle in concerto a Bologna, come arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, info biglietti

La scaletta di Gazzelle in concerto a Bologna: l’ordine delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare all’Unipol Arena

Nuovo data per il tour “Dentro x Sempre” di Gazzelle in programma domenica 24 marzo 2024 a Casalecchio di Reno (Bologna). Inoltre, il 16 maggio 2024 il cantautore si esibirà in uno straordinario evento all’Arena di Verona, un appuntamento unico che rappresenta la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in una delle venue più suggestive e storiche d’Italia per un concerto tutto suo. Il live è già sold out, a conferma dell’apprezzamento da parte del pubblico. Il cantautore si è presentato in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Tutto qui“. A seguire la scaletta delle canzoni – con l’ordine di esecuzione – le informazioni sui biglietti e come arrivare all’Unipol Arena.

La scaletta di Gazzelle a Casalecchio di Reno (Bologna), domenica 24 marzo 2024

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Biglietti per il concerto di Gazzelle a Casalecchio di Reno (Bologna)

Il concerto di Gazzelle a Casalecchio di Reno (Bologna) è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 marzo 2024.

Come arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.