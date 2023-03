Eros Ramazzotti si esibirà stasera, 25 marzo 2023, a Torino, al Pala Alpitour con una nuova data del “Battito Infinito” world tour. I live includono 4 tappe al Mediolanum Forum (14-15-17-18 marzo), il 25 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 4 aprile a Firenze, il 6 e 7 aprile al Palazzo dello Sport a Roma e l’11 aprile al Palasele di Eboli. A seguire potete leggere tutte le anticipazioni sulla scaletta del concerto in programma questa sera, insieme alle informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Eros Ramazzotti al Pala Alpitour a Torino, biglietti del concerto, 25 marzo 2023

Sono disponibili ancora diverse tipologie di biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti al Pala Alpitour a Torino. Si parte da 50 euro (II Anello numerato frontale) o dei 52 euro della zona Parterre in piedi fino agli 85 euro del I Anello Gold Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Torino, 25 marzo 2023

Si parte dalla recente ‘Battito infinito’ per concludere con la celebre ‘Più bella cosa’. Ecco la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti questa sera, al Pala Alpitour a Torino. L’inizio del live è previsto per le 21.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Come arrivare al Pala Alpitour a Torino con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.