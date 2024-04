Stasera i Baustelle si esibiranno al Teatro Alessandro Bonci di Cesena con una nuova data del loro tour “Intimo sexy“. La band aveva annunciato l’intenzione di esibirsi live nei teatri:

Ebbene sì, torniamo sul palco! Portiamo Elvis in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro. Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili

Un’occasione ghiotta per poter ascoltare i pezzi più recenti tratti dal loro ultimi disco di inediti, Elvis, e per i più noti successi della loro carriera musicale. A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni, informazioni sui biglietti ancora disponibili e orario.

La scaletta dei Baustelle in concerto a Cesena, 17 aprile 2024

Amanda Lear

L’amore è negativo

Betty

Lepidoptera

Mademoiselle Boyfriend

Nessuno

Il vangelo di Giovanni

Il futuro

Martina

Alfredo

La vita

Cuore

Il regno dei cieli

Le rane

La guerra è finita

Gli spietati

Un romantico a Milano

Jackie

Contro il mondo

La canzone del riformatorio

La canzone del parco

Andiamo ai rave

Gomma

Charlie fa surf

Il concerto dei Baustelle inizierà alle 21.

Biglietti per i Baustelle in concerto a Cesena, 17 aprile 2024

Sono ancora disponibili numerose tipologie di biglietti per il concerto dei Baustelle a Cesena. Si parte da 40.25 euro (Loggione 3 Visibilità Limitata) fino a 54,05 (II Ordine Palchi). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Elvis, il disco dei Baustelle uscito il 14 aprile 2024

Elvis è il nono album in studio dei Baustelle ed è uscito un anno fa (14 aprile 2023), giungendo a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica del gruppo, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Sui loro canali ufficiali ieri è stata pubblicata una clip in onore dell’86° anniversario della nascita di Elvis, a voler anticipare l’annuncio dell’uscita di questo nuovo album. Il loro progetto sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.