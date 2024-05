Nuova data dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), venerdì 17 maggio 2024. La band dei record continua a macinare sold out in attesa dell’uscita del nuovo disco e del tour negli stadi previsto per l’estate 2025. I dati del gruppo sono sempre più strabilianti. Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

A seguire la scaletta delle canzoni all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), orario e come arrivare.

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bologna, 17 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bologna, 17 maggio 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 maggio 2024.

Come arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

In auto

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.