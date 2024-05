Joseph, il primo Ep di Holden finalista di Amici 2024 (tracklist e canzoni)

Esce venerdì 24 maggio ‘Joseph’ (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music), il nuovo EP interamente scritto e prodotto da Holden, cantautore di ‘Amici‘, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L’EP è disponibile in pre-order in versione autografata e su tutte le piattaforme digitali.

L’Ep contiene due singoli già certificati Disco d’Oro: ‘Dimmi che non è un addio’, che in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione ha totalizzato oltre 162mila stream diventando così il brano con il miglior debutto nella storia del programma, e ‘Nuvola’, singolo intenso e malinconico scritto a quattro mani con Angelina Mango e co prodotto con Zef.

Nel corso del talent show di Canale 5,Holden si è affermato tra i migliori concorrenti in gara mostrando tutta la sua cifra stilistica anche con ‘Solo stanotte’ e con il singolo ‘Randagi’, scritto con Alessandro La Cava e Daniele Fossatelli, dal ritmo incalzante e dal bit energico che in 10 giorni ha raggiunto oltre 1.5M di stream audio e video.

All’interno dell’EP, sono presenti anche i brani inediti ‘Non siamo più noi due‘ feat. Gaia e ‘Ossidiana’.

Joseph, Ep Holden, tracklist

Ecco i titoli dei brani:

Randagi

Autori e Compositori: Joseph Carta, Alessandro La Cava, Daniele Fossatelli, Vincenzo Centrella.

Prodotto da: JOSEPH CARTA, KYV

Non siamo più noi due (feat. Gaia)

Autori e Compositori: Joseph Carta, Gaia Gozzi.

Prodotto da: JOSEPH CARTA

Ossidiana

Autori e Compositori: Joseph Carta.

Prodotto da: JOSEPH CARTA

Solo stanotte

Autori e Compositori: Joseph Carta.

Prodotto da: JOSEPH CARTA

Nuvola

Autori e Compositori: Joseph Carta, Angelina Mango.

Prodotto da: JOSEPH CARTA, ZEF

Dimmi che non è addio

Autori e Compositori: Joseph Carta.

Prodotto da: KATOO, JOSEPH CARTA

Holden, Instore tour, le date

Annunciate sui social ufficiali del cantautore le date ufficiali:

24 Maggio – Discoteca laziale, Roma

25 Maggio – Centro Commerciale la Rotonda, Modena

26 Maggio – Centro Commerciale Bei Po’, San Rocco al Porto (Lodi)

27 Maggio – Centro Commerciale Elnos Shopping, Brescia

28 Maggio – Centro Commerciale To Dream Urban District, Torino

30 Maggio – Centro Commerciale le Bolle, Eboli

1 Giugno – Centro Commerciale Cospea Village, Terni

2 Giugno – Centro Commerciale Centro l’Abruzzo, Chieti

3 Giugno – Mondadori Duomo Milano, Milano

5 Giugno – Centro Commerciale Val di Menti, Pieridipa (Macerata)

6 Giugno – CC Romagna Shopping Valley, Savignano sul Rubicone (FC)

8 Giugno – Centro Commerciale Archimede, Siracusa

16 Giugno – Centro Commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto (PN)

17 Giugno – Centro Commerciale lper City, Albignasego (PD)

18 Giugno – Centro Commerciale I Gigli, Campi Bisanzio (Firenze)

19 Giugno – Centro Commerciale Porte dello Jonio, Taranto

20 Giugno Centro Commerciale Grande Apulla, Foggia

26 Giugno – Centro Commerciale Poseidon, Palermo

27 Giugno – Centro Commerciale Maximo, Roma