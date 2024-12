Alessandra Amoroso è attesa stasera, 18 dicembre 2024, al Palazzo dello Sport a Roma con una nuova data del suo tour. L’artista, che quest’anno celebra 15 anni di carriera, è tornata live dal 1° dicembre con “Fino a qui in tour”, 13 date nei palasport delle principali città italiane. Nelle scorse settimane ha pubblicato il nuovo singolo, “Si mette male”

Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i quali Alessandra ha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. L’interpretazione di Alessandra, leggera ma sensuale, si tiene sul filo del “detto non detto”, dando vita ad un brano con un’atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell’altro, alla fine…“si mette male”.

A seguire la scaletta delle canzoni, informazioni sui biglietti, orario e come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma.

Scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Roma, concerto 18 dicembre 2024

Ecco la scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Roma.

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani (brano inedito)

Orario, quando inizia il concerto di Alessandra Amoroso a Roma?

Il concerto di Alessandra Amoroso al Palazzo dello Sport inizierà alle 21.

Biglietti e prezzi per il concerto di Alessandra Amoroso a Roma, 18 dicembre 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data di stasera a Roma. Si parte da 39 euro per il Terzo Anello Laterale con Scarsa visibilità fino ai 79 euro per la Platea. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palazzo dello Sport in auto e con i mezzi

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.