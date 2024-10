Si mette male è il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso, in uscita il 1 novembre 2024. La cantante è reduce dal successo degli ultimi mesi che l’hanno vista protagonista al Festival di Sanremo – per la prima volta in gara – con il brano “Fino a qui” e in estate quando ha condiviso il singolo “Mezzo rotto” insieme a BigMama. In vista dei mesi autunnali/invernali, la Amoroso è pronta a pubblicare il nuovo brano. Per l’occasione, ha scelto di tornare ospite ad Amici, nella puntata in onda domenica 27 ottobre, per presentare in anteprima il pezzo, davanti al pubblico del talent show.

Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con audio, testo e video dell’esibizione non appena disponibili. Nell’attesa, qui sotto, una breve anteprima video della canzone, direttamente dall’account Instagram della cantante.