Compliance è il nuovo singolo dei Muse, rilasciato in queste ore. Si tratta di una canzone che richiama un sound anni ’80 ed è il secondo pezzo che anticipa il nono album in studio della band.

Muse, Compliance, Significato canzone

La canzone è scritta dal punto di vista di un’organizzazione non ancora rivelata, presumibilmente il cattivo nella trama del disco, che cerca di aggirare le persone vulnerabili con promesse di sicurezza, protezione e rimozione della paura e del dolore. In questo senso, i testi si adattano perfettamente all’immaginario distopico dei Muse presentato nella maggior parte degli album precedenti, così come una critica concreta a qualsiasi istituzione che cerchi di scoraggiare il pensiero critico. La canzone rispecchia il fronte accattivante con cui le ideologie insidiose vengono introdotte nella mente delle vittime.

Compliance, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di Compliance, tratto dal nuovo album dei Muse, Will of the people.

Muse, Compliance, Testo canzone

Compliance

We just need your compliance

You will feel no pain anymore

And no more defiance

We just need your compliance

Just give us your compliance

We won’t let you feel lost anymore

No more self-reliance

(Com-com-com-com-compliance)

Fall into line, you will do as you’re told

No choice fatigue, your blood is running cold

We lose control, the world will fall apart

Love of your life will mend your broken heart

Life lived in fear, you need protection

You’re all alone, too much rejection

We have what you need, just reach out and touch

We can save you (Save you), we just need your

Compliance

We just need your compliance

You will feel no pain anymore

No more defiance

Just give us your compliance

Cover your tracks, we know what’s best for you

You’ve bitten off much more than you can chew

You’re running scared, you’ll run into our arms

Come join our clique, we’ll keep you safe from harm

Our toy soldier, you’ll do the dirty work

Stay loyal to us, we’ll take away the hurt

We have what you need, just reach out and touch

We can save you (Save you), just give us your

Compliance

We just need your compliance

You will feel no pain anymore

No more defiance

Just give us your compliance

(Com-com-com-com-compliance)

(Com-com-com-com-compliance)

Ooh ooh ooh ooh

(We can save you, save you)

Compliance

We just need your compliance

You will feel no pain anymore

And no more defiance

We just need your compliance

We just need your compliance

We won’t let you feel lost anymore

No more self-reliance

(Com-compliance)

Compliance

We just need your compliance

You will feel no pain anymore

And no more defiance

We just need your compliance

Oh (Com-com-com-com-compliance)

Fear is controlling you (Com-com-com-com-compliance)

It’s time to give it up (Com-com-com-com-compliance)

And give in to us (Com-com-com-com-compliance)

(We can save you, save you)

Give us your compliance

Muse, Compliance, Traduzione canzone

Conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non sentirai più dolore

E non ci saranno più sfide

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Dacci solo la tua conformità

Non ti faremo sentire più perso

Non più fiducia in se stessi

(Con-con-con-conformità)

Mettiti in riga, farai come ti è stato detto

Nessuna scelta fatica, il tuo sangue si sta raffreddando

Perdiamo il controllo, il mondo cadrà a pezzi

L’amore per la tua vita riparerà il tuo cuore spezzato

La vita è vissuta nella paura, hai bisogno di protezione

Sei tutto solo, troppo rifiuto

Abbiamo ciò di cui hai bisogno, basta allungare la mano e toccare

Possiamo salvarti (Salvarti), abbiamo solo bisogno della tua

Conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non sentirai più dolore

Niente più sfida

Dacci solo la tua conformità

Copri le tue tracce, sappiamo cosa è meglio per te

Hai morso molto più di quanto tu potessi masticare

Stai correndo spaventato, correrai tra le nostre braccia

Unisciti alla nostra cricca, ti terremo al sicuro

Il nostro soldatino, farai il lavoro sporco

Rimani fedele a noi, porteremo via il dolore

Abbiamo ciò di cui hai bisogno, basta allungare la mano e toccare

Possiamo salvarti (Salvarti), dacci solo la tua

Conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non sentirai più dolore

Niente più sfida

Dacci solo la tua conformità

(Con-con-con-conformità)

(Con-con-con-conformità)

Ooh ooh ooh ooh

(Possiamo salvarti, salvarti)

Conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non sentirai più dolore

E non più sfida

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non ti faremo sentire più perso

Non più fiducia in se stessi

(Conformità)

Conformità

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Non sentirai più dolore

E non più sfida

Abbiamo solo bisogno della tua conformità

Oh (Con-con-con-conformità)

La paura ti controlla (Con-con-con-conformità)

È ora di mollare (Con-con-con-conformità)

E cedi a noi (Con-con-con-conformità)

(Possiamo salvarti, salvarti)

Dacci la tua conformità