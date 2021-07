“Coloratura” è la dodicesima e ultima traccia del nono album in studio dei Coldplay, Music of the Spheres. Qui potete vedere il lyrics video e ascoltare la canzone.

Il disco, come anticipato dalla band, uscirà il 15 ottobre 2021.

Ecco il messaggio dei Coldplay firmato da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion e dal direttore creativo Phil Harvey:

Ciao a tutti.

Speriamo che voi stiate davvero bene.

Abbiamo un nuovo album intitolato Music Of The Spheres (Vol. I) che uscirà venerdì 15 ottobre 2021.

È stato prodotto da Max Martin.

C’è un trailer dell’album intitolato Overtura che potrai vedere o ascoltare da ora se ti va.

Poi, venerdì, uscirà un’altra traccia dell’album intitolata Coloratura.

Il nostro prossimo singolo uscirà a settembre.

Grazie se ascolti le nostre canzoni o se verrai ai nostri show o per qualsiasi altro modo ci siamo incontrati attraverso la musica.

Con amore.

Ognuno è un alieno da qualche parte.

E proprio Coloratura suona come una epopea spaziale di 10 minuti porta l’ascoltatore in un viaggio panoramico nel cosmo. Il pezzo dura quasi dieci minuti e si tratta della seconda canzone estratta dall’album dopo il singolo principale, “Higher Power”, pubblicato nel maggio 2021.

Dodici le tracce inedite presenti in Music of the Spheres (Vol.1). Qui sotto, a seguire, testo e traduzione di Coloratura dei Coldplay.

[Verse 1]

Coloratura

We fell in through the clouds

And everyone before us is there welcoming us now

It’s the end of death and doubt

And loneliness is out

[Verse 2]

Coloratura

The place we dreamed about

The melodies inside yourself and love come pouring out

And everyone’s allowed

We’re feathered by the crowd

[Chorus 1]

And up there in the heavеns

Galileo and those pining for the moon

Know it’s a slow burn

Through Pioneer and Hеlix

Oumuamua, Heliopause and Neptune

We’re a slow burning tune

But we’ll get there, so for now

[Refrain]

In this crazy world, I do

I just want you

[Verse 3]

In the end it’s all about

The love you’re sending out

[Chorus 2]

And up there in the heavens

The explorers who’ve all gathered by balloon

Saw the world turn

Through Voyager, Callisto, Calliope, Betelgeuse, the Neon Moons

We’re a slow burning tune

But we’ll touch down soon, so will you

[Refrain]

And in this crazy world, I do

I just want you

[Instrumental Bridge]

[Chorus 3]

And up there in the heavens

Galileo saw reflections of us too

Pluribus unum, unus mundus

All the satellites imbue

The purple, yellow, green, red, orange and the blue

Oh it’s a crazy world, it’s true

Sing it out

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

[Refrain]

And in this crazy world, I do

I just want

In this crazy world, it’s true

I just want you

[Outro]

Poets prophesy up in the blue

Together, that’s how we’ll make it through

Coloratura

Siamo caduti tra le nuvole

E tutti prima di noi sono lì ad accoglierci ora

È la fine della morte e del dubbio

E la solitudine è fuori

Coloratura

Il posto che abbiamo sognato

Le melodie dentro di te e l’amore si riversano fuori

E tutti sono ammessi

Siamo piumati dalla folla

E lassù nei cieli

Galileo e quelli che si struggono per la luna

So che è una combustione lenta

Attraverso Pioneer ed Helix

Oumuamua, Eliopausa e Nettuno

Siamo una melodia a combustione lenta

Ma ci arriveremo, quindi per ora

In questo mondo pazzo, lo faccio

voglio solo te

Alla fine si tratta

Dell’amore che stai inviando

E lassù nei cieli

Gli esploratori che si sono tutti riuniti in mongolfiera

Hanno visto il mondo girare

Attraverso Voyager, Callisto, Calliope, Betelgeuse, le lune al neon

Siamo una melodia a combustione lenta

Ma atterreremo presto, lo farai anche tu

E in questo mondo pazzo, lo faccio

voglio solo te

E lassù nei cieli

Galileo ha visto riflessi anche di noi

Pluribus unum, unus mundus

Tutti i satelliti infondono

Il viola, il giallo, il verde, il rosso, l’arancione e il blu

Oh è un mondo pazzo, è vero

Canta ad alta voce

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

E in questo mondo pazzo, lo faccio

Voglio semplicemente

In questo mondo pazzo, è vero

voglio solo te